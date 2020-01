El Zaragoza 2014 sigue soñando con la salvación tras superar a la Peña Ferranca

El Zaragoza 2014 – Oliver se lleva un duelo directo por la permanencia. El partido comenzó con el conjunto local mejor plantado sobre el verde de La Camisera. Los hombres de Javier Tarongi manejaban el cuero a su antojo y hacían daño a los visitantes con buenas jugadas por banda. En una de ellas llegó el primer tanto del partido: Cortés cabeceó a la red un gran servicio desde la derecha. Los locales seguían con su serio partido, dominando a su antojo ante una Peña Ferranca que no se prodigaba mucho por la portería de Pedro Mayo. Sin embargo, los oscenses consiguieron la igualada con un auténtico golazo: Lasheras empaló un despeje en la frontal y su disparo se coló por la escuadra de la meta defendida por Pedro Mayo. Pese a ello, los locales no se vinieron abajo y continuaron con el control de la medular, más si cabe tras la expulsión por doble amonestación de Guaus, que dejó a los suyos con un hombre menos justo antes del descanso.

La Peña Ferranca acabó con nueve jugadores

La reanudación no cambió la dinámica, pues eran los locales los que llevaban el peso del partido, consiguiendo el segundo tanto a los pocos minutos: Cortés pinchó un centro desde la derecha, se orientó el cuero y sacó un remate imparable para Callizo. El gol hizo mucho daño a los visitantes, que se veían por detrás y con un hombre menos. Además, a los visitantes les crecían los enanos, pues se iban a quedar con nueve jugadores tras la expulsión del autor del tanto, Lasheras. Las interrupciones marcaban el paso de los minutos y el juego trabado no permitía ver apenas ocasiones. Rodríguez sería expulsado a falta de cinco minutos, pero la Peña Ferranca no logró asustar a Pedro Mayo.

Ficha técnica:

Zaragoza 2014: Mayo, Caraguay (Naval, 65), Stokic, Ferreira, Broto, Vidal, Rodríguez, Cortés, Sánchez (Kane, 70), Rodrigo (Sánchez, 66) y Gracia.

Peña Ferranca: Callizo, Valera, Lalueza (Arilla, 46), Peruga, Naval (Trallero, 76), Lasheras, Rausell (Naya, 56), Marquina (Arroyos, 46), Conde, García y Guaus.

Goles: 1-0, min. 15: Cortés; 1-1, min. 19: Lasheras; 2-1, min. 49: Cortés.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a los locales Sánchez, Gracia y Cortés; y a los visitantes Naval y Arroyos. Expulsó al local Rodríguez (85) y a los visitantes Guaus (39) y Lasheras (80).

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.