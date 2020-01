El Ebro respira fuera del descenso remontando al San Francisco

Victoria importantísima ante un rival directo en un partido muy tenso, disputado y no exento de polémica. La primera parte fue de mutuo respeto por parte de ambos equipos, donde las acciones defensivas predominaron sobre las ofensivas, a los dos equipos les costaba encontrar el camino de la portería contraria, en un carrusel de pases que prácticamente morían al borde del área.

Destacaron simplemente una volea de Chew que se marchó desviada y una doble oportunidad de Makate desbaratada por Rodríguez en primera instancia y el posterior rechace que envió al larguero. Cuando ya agonizaba la primera parte, llegaba el gol insular en una internada de Nacho por banda izquierda, fue culminada por Makate con una volea espectacular que acabó en la portería arlequinada sin que el meta local pudiera hacer nada por evitar el tanto.

Los mallorquines se adelantaron en el marcador

En la segunda parte salió más intenso el cuadro arlequinado. Aísa la tuvo de cabeza pero su remate se marchó alto, antes que vinieran las acciones polémicas. En el 66, el árbitro decretó penalti por una posible mano de Liam. Cirac ejecutó la pena máxima, el balón golpeó en la cara de León y el larguero evitó el gol.

Quien no falló fue Samper, el jugador arlequinado tras varios rechaces y de disparo seco, establecía el empate. Y en el 81, la jugada que cambió el partido. León no atrapó en primera instancia la pelota, quedó suelta, porfió un delantero y el árbitro decretó penalti. Las desgracias no acabarían ahí para el cuadro balear porque su cancerbero era expulsado. Rivas, con suspense, consiguió el (2-1), ya que llegó a tocar el portero.

Ya no hubo tiempo para más. Solo para las continuas protestas del San Francisco, que ya no inquietó el arco local. El gol average queda igualado, pero lo más importante es que se sumaron los tres puntos.

Ficha técnica:

Ebro: Rodríguez, Cuenca, Aarón, Cirac, Corellano, Marcos, Aísa, Sainz (Samper, 62), Caicedo (Rivas, 62), Paul (Danda, 88) y Chew (Manu Jiménez, 56).

San Francisco: León, Sergio, Nacho, Pere, Liam, Marc (Tomeu, 85), Ginard (Joan Salvá (ps, 83), Corbacho (Alejandro, 88), Makate, Mario (Juanma, 88) y Moisés.

Goles: 0-1, min. 45: Makate. 1-1, min. 77: Samper. 2-1, min. 84: Rivas, de penalti.

Árbitro: Latorre Gracia. Amonestó a los locales Corellano y a los visitantes Nacho, Pere y Makate. Expulsó con roja directa al meta León, en el minuto 81.