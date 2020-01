El Montecarlo doblega al Giner en un partido marcado por la expulsión de Vera

El Montecarlo logró una importante victoria en un partido de máxima rivalidad contra el Giner, un conjunto que no se lo puso nada fácil a los hombres de Nestor Paricio. El cuadro azulón fue superior a su rival hasta la expulsión por doble amarilla de Vera, que protestó en exceso una decisión arbitral. Con un hombre más, el conjunto local logró igualar el marcador al inicio de la segunda parte, anotando más tarde Arana el 2-1 definitivo, certificando así una victoria que les coloca en la octava posición.

El choque comenzó con el Montecarlo tratando de sacar el balón jugado, mientras que su rival presionó arriba en busca de robar el balón cerca del área local. Tras varias llegadas sin excesivo peligro por parte de los dos equipos, llegó el primer tanto a la media hora de juego. El Giner robó en campo rival, metió el balón en profundiudad y, Vera, con gran elegancia, batió al meta rival gracias a una certera vaselina. Así llegaba el 0-1, pero poco iba a durar la alegría en los de azul. El propio Vera fue expulsado instantes después tras protestar airadamente un penalti, por lo que su equipo tuvo que afrontar el resto del partido con uno menos.

Antes de llegar al descanso, el Montecarlo trató de igualar el partido con un par de llegadas por banda que no lograron su cometido. Tras el paso por vestuarios, los rojillos lograron el empate al sacar tajada una mala cesión de la defensa visitante a su portero, algo que Pelegrín no desaprovechó para hacer, también de vaselina, el 1-1.

No se conformaron los del José Luis Violeta, que dominaron la segunda parte gracias a sus balones profundos y llegadas por banda, rozando el gol en alguna ocasión. Al final, este llegó desde los once metros, cuando Arana no falló desde el punto de penalti a falta de 20 minutos para la conclusión. Esto hizo reaccionar el Giner, que dio un paso al frente, llegando incluso a toparse con el palo en un disparo de Gabarre tras una buena jugada de combianción.

Gabarre se topó con el poste a pocos minutos del final

No se movió más el marcador a pesar de los intentos visitantes y la expulsión del local Lorente en el tiempo de añadido, por lo que el Montecarlo logró tres importantes puntos que le permiten afianzarse en la zona media de la tabla.

Ficha técnica:

Montecarlo: Miralles, Ferrer, Lorente, Val (Rubira, 76), Horno, Pelegrín, Mallor, Rocha (Santos, 61), Arana, Gallego (Velasco, 86) y Larraga (Carreño, 76).

Giner Torrero: Jiménez, Cantarero, Ayisi, Martínez, Floria, Catalán (Martínez, 77), Gabarre (Calvo, 83), Simón (Reinoso, 83), Pacheco, Alloza y Vera.

Goles: 1-0, min. 32: Vera. 1-1, min. 53: Pelegrín. 2-1, min. 71: Arana.

Árbitro: Sánchez Alba. Amonestó a los visitantes Simón y Pacheco. Expulsó por doble amarilla al local Lorente (89') y al visitante Vera (35').

Toda la información del deporte aragonés en la web de Afición.