El San Lorenzo vuelve a la senda de la victoria tras superar al Biescas

Se reencontraba el San Lorenzo con la victoria en un partido para finalizar la primera vuelta, en el derbi provincial ante un equipo en similares posiciones en la tabla.

La primera mitad comenzó con el conjunto local en busca de la victoria, tratando de mandar en todo momento, combinando con criterio y logrando percutir en la zaga visitante. La primera gran ocasión de los hombres de Sergio Valero fue un disparo de Sanpere que despejó el meta visitante con una gran estirada. Pocos minutos después llegaba el primer gol en una falta de entendimiento entre dos jugadores visitantes que acabó con Pérez introduciendo el balón en su propia portería.

Los locales no dieron opción al conjunto pelaire

Tras el gol y paso por vestuarios, el Biescas saltó a por el empate pero se encontró con un San Lorenzo que no concedía ninguna ocasión y que pudo conseguir el segundo gol en un disparo de Sanpere que se marchó fuera por escasos centímetros. El conjunto pelaire quemó las naves y se fue a la desesperada a por el empate, pero el entramado defensivo local no permitía al Biescas llevar peligro. Sin embargo, los que si que encontraban el área eran los locales, que gozaron de una clara oportunidad en una gran jugada de Marc se topó con los guantes de Zamora, evitando el segundo gol. Ya en los minutos finales Beired fue derribado en el área y Adrián Claraco transformó el lanzamiento desde los once metros, sentenciando así el choque. De ahí al pitido final no hubo nada más y el San Lorenzo confirmó unos puntos que le permiten salir de la zona de descenso.

Ficha técnica:

San Lorenzo: Pepelu, Migui, Joserra, Monti, Adrián (David Claraco), Marc, Alonso, Sanpere, Agustín (Latorre), Gabi (Beired) y Adrián Claraco.

Biescas: Zamora, Pérez, López, Urieta, Granada (Allue), Aso, Lardies (Navarro) , Molano, Marín (Estella) , Rodríguez y Samper.

Goles: 1-0, min. 20: Perez (p.p.); 2-0, min. 78: Claraco.

Árbitro: Ezquerra asistido por Ubico y Rodríguez. Amonestó a Adrián por el San Lorenzo y a Aso, Granada, Zamora, Pérez, Allue y Estella por el Biescas

