El Actur Pablo Iglesias se impone por la mínima al Valdefierro

El Actur se lleva los tres puntos en un duelo muy igualado. El cuadro rojiblanco saltó al verde con ganas de mandar, manteniendo la posesión del cuero y consiguiendo encontrar huecos en el entramado defensivo azulón. El Valdefierro, bien plantado atrás, no sufría demasiado, pero tampoco conseguía quitarse del medio la presión local. Los minutos pasaban y los goles no llegaban, debido, en buena parte a la falta de puntería en los metros finales, que no permitía que los conjuntos cambiasen el signo del partido. Así, con empate a cero en el marcador se llegó al descanso.

El paso por vestuarios mejoró al cuadro local, que se estiró y comenzó a generar más oportunidades de peligro. En una de ellas llegó el tanto que abría la lata: Martínez superó en el remate a Morte y el balón besó las redes. A partir de ese momento, el Valdefierro dio un paso adelante y se lanzó en busca de un empate que no llegó. El Actur Pablo Iglesias consigue acercarse a la cabeza mientras el Valdefierro sigue colista y deberá comenzar a sumar si quiere salir del farolillo rojo.

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Flores, Marcelo, Montalbán, Dabo, Becerril (Román, 82), Catalán, Molinero, Boudaoud, Martínez (Abad, 89), Sanneh y Giménez (Sánchez, 68).

Valdefierro: Morte, Alfonso, Lasheras, Martos (López, 86), Feringán (Marín, 70), Fernández, Gálvez, Urquizo, Sarasa (Vega, 88), Mena y Carazo.

Gol: 1-0, min. 59: Martínez.

Árbitro: Florín Gherghiceanu.

