El Illueca y el Binéfar se reparten los puntos en un choque vistoso

llueca y Binéfar no pasan del empate en un partido muy igualado. El balón echó a rodar en el Papa Luna con los locales presionando al conjunto binefarense desde los primeros compases. Los visitantes arriesgaban en la salida de balón, provocando que el conjunto zapatero generase peligro tras robar en campo contrario. Sin embargo, el Binéfar iba a ser el primero en golpear: Amine remató a la red una falta lateral. El tanto no cambió la dinámica, pues eran los locales los que más peligro llevaban. El Illueca empató desde los once metros con un preciso disparo de Morales. El gol mejoró al Binéfar, que comenzó a dominar la medular y, por ende, el encuentro. Pese a ello, las ocasiones no llegaban y el partido se fue al descanso con empate en el electrónico.

El Illueca reclamó un penalti en el descuento

El paso por vestuarios no cambió la dinámica de los últimos minutos, pues eran los visitantes los que seguían dominando a su antojo. Sin embargo, eran los rojiblancos los que llevaban peligro: Álvarez remató un preciso centro lateral, pero Nelsón despejó con una soberbia parada. También la tuvo Morales, que se inventó una vaselina de fantasía, pero se encontró con los guantes de un Nelsón que no estaba por la labor de renunciar a los puntos. El cuadro binefarense lo intentaba con combinaciones por dentro, pero se le apagaba la luz cuando llegaba a tres cuartos de campo. Tuvo la última el Illueca en un centro que trató de rematar Morales, que cayó desequilibrado, pero el colegiado no vio nada punible y señaló el final del encuentro.

Ficha técnica:

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, Karol, López, García, Álvarez (Nieto, 73), Gimeno, Morales, Sanz (Sacasa, 86) y Marín (Pérez, 68).

Binéfar: Ballarín, Cases (Porta, 55), Amine, Carbonell, Llopis, Barreda, Barrau, Rusiñol, Gradu, Porte (Gómez, 83) y Gómez-Pantoja (Batanas, 80).

Goles: 0-1, min. 9: Amine; 1-1, min. 15: Morales.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales Pinto y García; y a los visitantes Carbonell y Amine.

