El Brea acaba dando con la tecla para superar el entramado del Almudévar

Victoria del Brea que le permite seguir al acecho del liderato. Los celestes doblegaron en esta ocasión a un Almudévar (2-0) que planteó un encuentro bronco, duro, con muchas interrupciones y muy defensivo. Jorge Pérez con un doblete particular solventaba el duelo a favor del cuadro local.

Arrancaba el encuentro con un Brea siendo protagonista con balón. Los hombres de Raúl Jardiel dominaban el choque pero se topaban con el entramado defensivo del rival. Los altoaragoneses optaron por salir con varios defensas en su once y buscar hacer daño rápido a la contra. Si bien es cierto, los breanos no terminaban de concretar acciones de gran peligro, salvo un centro de Veintemilla que remataba Miki. Por otra parte, las contras de los amarillos no pillaron en ningún momento desprevenida a la zaga anfitriona.

Tras el descanso, los locales realizaron una serie de cambios tácticos, algo que daría sus frutos. El Brea empezó a hilvanar más llegadas de ataque encontrando más espacios entre líneas del rival. Pasada la hora de juego, una gran combinación colectiva entre Dieste, Montejo y Jorge Pérez, terminaba con este último solo ante el portero y definiendo con la puntera para abrir el marcador (1-0). La ventaja mínima daba al cuadro celeste un mayor control todavía si cabe, pero las oportunidades de aumentar la renta dejaron de ser tan claras. Ya en la recta final, de nuevo Jorge Pérez era el encargado con un disparo lejano de sentenciar el choque (2-0).

Tres puntos más para el Brea que le dejan a solo dos puntos del Teruel, líder de la liga

Ficha técnica:

Brea: Unai, Subías, Sicilia (Montejo, 35), Marco, Juan González, Miki Guillén, Pablo Moreno, Carrasco (Jorge Pérez, 47), Veintemilla (Emilio, 67), Dieste y Kike Navarro.

Almudévar: Siro, Lardiés, Paúles, Júnior, Israel, Bailo (Gallego, 75), Casero, Salcedo, Tambo (Francis, 83), Elié y Beltrán.

Goles: 1-0, min. 61: Jorge Pérez. 2-0, min. 95: Jorge Pérez.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Subías, Marco y Jorge Pérez y a los visitantes Salcedo, Paúles, Israel y Júnior. Expulsó por doble cartulina amarilla a Elié, del Almudévar (76’).