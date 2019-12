El Utebo se queda muy cerca de vencer en Calamocha

Un punto se llevaron los dos conjuntos en un choque igualado, con ocasiones para los dos equipos, aunque los zaragozanos estuvieron cerca de llevarse la victoria al final gracias a la espectacular actuación de Rafinha.

Salió más fuerte el Utebo que los calamochinos durante los primeros minutos, llegando al área rival en varias ocasiones, aunque sin finalizar ninguna acción. No hubo mucho juego ni ocasiones en la primera mitad. Ninguno de los dos equipos se hacía con el dominio del esférico. Moria de cabeza, a centro de Juan, tuvo la primera en el minuto once, pero Aure despejó a córner.

Cerca de la media hora, estuvo a punto de marcar Utebo con dos disparos seguidos, que taponaron los defensas del Calamocha. Instantes después, se adelantaba el cuadro turolense en el marcador con una magnífica jugada. Moria, a la contra, recibió de espaldas en el centro del campo, envío el balón en profundidad para Belenchón, que se fue por banda para centrar el balón al área, y Zumeta remató al primer toque para marcar.

Seguía la igualdad durante el inicio de la segunda parte. Cotoño, en el 56, la tuvo con un disparo desde fuera del área que se fue por encima del larguero. En el 61, Rafinha empezaba a hacer de las suyas y empataba el partido. Cogió el balón desde la banda y se fue de tres rivales para llegar a la frontal del área, y con un fuerte disparo batía a Álex.

Fútbol. Tercera División- Calamocha vs. Utebo. Heraldo

Minutos después, Gálvez cometía un penalti muy discutido al tocar el balón con la mano. Rafinha volvía a aparecer y anotaba el segundo en su cuenta particular (1-2). A pesar de los goles recibidos, el Calamocha no se hundía y seguía atacando a la portería rival. Los locales conseguían el empate final en el setenta y cinco por medio de Moria. Belenchón se fue otra vez por banda para centrar el balón, y Moria remató a placer de cabeza. En los últimos minutos, muy cerca estuvo el Utebo de ganar. Guillermo y Rafinha tuvieron dos ocasiones clarísimas, que no consiguieron finalizar con éxito.

Penalti muy discutido el señalado por el colegiado a favor del Utebo

Ficha técnica:

Calamocha: Alex, Utrilla, Mele, Álvaro, Gálvez, Belenchón (Joaquín, 88), Juan, Cotoño (Lanzuela, 72), Rute, Zumeta (Sebastián, 56) y Moria.

Utebo: Aure, Capape, Domínguez (Felez, 84), Pomareta, Alvira, Castel (Guillermo, 58), Manau, Magallón, Rafinha, Samu y Ramón (Diego, 82).

Goles: 1-0, min. 31: Zumeta. 1-1, min. 61: Rafinha. 1-2, min. 65: Rafinha. 2-2, min. 75: Moria.

Árbitro: Manuel Ramírez Marco, que amonestó a Zumeta, Rute y Mele por el Calamocha y a Samu, Ramón, Diego, Domínguez, Guillermo y Alvira por el Utebo.