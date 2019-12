El Zuera reacciona a tiempo para salvar un punto en el José Guzmán

Partido de tú a tú el disputado entre el Zuera y el Delicias sobre el césped del José Guzmán. Ambos equipos se repartieron los puntos en un duelo de alternativas en la que los de la capital se adelantaron en el marcador nada más comenzar la segunda mitad, polémica incluida. Tras llegar a estar dos goles por debajo en el minuto 54, el conjunto local reaccionó e hizo valer su dominio de la posesión para acabar igualando el marcador en el tramo final del partido.

La primera parte tuvo claro color rojillo. Los hombres de Toño Cascante manejaron la posesión del esférico ante un Delicias que replegó líneas en un 5-4-1, dedicándose a repeler con acierto los envites de su rival. Solo en un par de combinaciones colectivas pudo llegar el cuadro zufariense al área de Sanguesa, que apenas tuvo trabajo. Por su parte, los visitantes apenas dispusieron del balón en los primeros 45 minutos, si bien tuvieron la ocasión más clara con un mano a mano de Barquín que desbarató Lorente al filo del descanso.

El paso por vestuarios revolucionó el partido. Una falta de Gracia que el árbitro decidió no señalar dio origen al primer gol del conjunto visitante, no exento tampoco de polémica, con un disparo de Barquín que rebotó en el larguero y el árbitró validó tras rebotar aparentemente sobre la línea. Este tanto noqueó a los locales, ya que poco después Barquín anotó de nuevo, esta vez de cabeza, para hacer el 0-2.

Barquín adelantó a los suyos por partida doble

Tras un periodo de dominio de los hombres de Luis Cortés, los cambios realizados por el conjunto local surtieron efecto y Cestero, a diez minutos de la conclusión, anotó el 1-2 tras un gran disparo cruzado. No se quedó ahí la reacción rojilla, que logró igualar el partido poco después. Lucientes fue derribado en el área y Ligorred, desde los once metros, no falló para hacer el 2-2 definitivo, sin apenas tiempo para más acción.

Ficha técnica:

Zuera: Lorente, Cartié (Lucientes, 62), Mallada, Ligorred, García, Gracia (Esparza, 70), Hernández (López, 52), Bernier, Perea, Deza y Cestero.

Delicias: Sanguesa, Foz, Nguema (Pina, 82), Bezares (Sañudo, 85), Luis (García, 71), Navaz, Pilaces, Gracia, García, Navaz y Barquín (Navales, 76).

Goles: 0-1, min. 47: Barquín. 0-2, min. 54: Barquín. 1-2, min. 82: Cestero. 2-2, min. 89: Ligorred, de penalti.

Árbitro: Ezquerro Novales. Amonestó a los locales Cestero, Mallada y Cascante (A); y a los visitantes Gracia y Bezares.

Toda la información del deporte aragonés en la web de Afición.