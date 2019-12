El Santa Anastasia asalta los puestos de ascenso tras superar al Zaragoza 2014

El Santa Anastasia no perdona al Zaragoza 2014 y se lleva los tres puntos de La Camisera. El balón echó a rodar con los visitantes tratando de mandar desde el primer minuto. Los primeros compases del encuentro estuvieron marcados por el fuerte viento, que impedía a ambos conjuntos realizar su juego. El paso de los minutos mejoró a los hombres de Carlos Gallizo, que gozaron de una clara ocasión, pero el mano a mano de Maqueda se marchó fuera. El Zaragoza 2014 respondió rápido con un buen disparo de Cortés que se marchó fuera por centímetros. Al filo del descanso, cuando agonizaba la primera mitad, llegó el tanto que inauguraba el marcador: Mesías alojó su lanzamiento de falta en la misma escuadra, haciendo inútil la estirada de Pedro Mayo.

Mesías anotó un auténtico golazo de libre directo

La reanudación no cambió el guion de la primera mitad, pues eran los visitantes los que seguían mandando, tanto en juego como en el marcador. Dos minutos después llegó el segundo del Santa Anastasia: Biota se marchó de su par, la puso atrás y allí apareció Oliva para encontrar la red con su remate. El tanto obligó a los locales a estirarse, pudiendo recortar distancias con un gran disparo de Gracia que escupió la madera. El Santa Anastasia aprovechó los espacios para llevar peligro a la contra y así, tras una gran jugada, Almuzara fue derribado dentro del área, otorgando la oportunidad a su equipo de sentenciar el encuentro desde los once metro. Maqueda no perdonó y el Santa Anastasia se vuelve a casa con tres puntos de oro para seguir en puestos de ascenso.

Ficha técnica:

Zgz 2014: Mayo, Ferreira, Kane, Ayoub (Diego, 28), Vidal, Rodríguez, Cortés, Sánchez (Broto, 54), Stokic, Luniere (Rodrigo, 37) y Gracia.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Les, Mesías (Ros, 59), Oliva (Cardiel, 76), Asensio, Abadía, Biota (Miana, 68), Almuzara, Villar (Carlos, 83) y Maqueda.

Goles: 0-1, min. 44: Mesías; 0-2, min. 47: Oliva; 0-3, min. 87: Maqueda.

Árbitro: Enfedaque Franco. Amonestó a los locales Gracia, Cortés y Vidal y al visitante Compaired.

