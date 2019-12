El Morata respira tras remontar al San José

El Morata se lleva tres puntos de mérito ante el San José. El viento fue el principal protagonista durante los noventa minutos que duró el encuentro entre Morata y San José. Los locales, que comenzaron jugando a favor del viento, no tardaron en dominar la posesión del esférico. El cuadro local aprovechaba las circunstancias para asfixiar a un San José que apenas salía de su campo. Sin embargo, un fallo de la zaga morateña lo aprovechó Rodríguez para poner el primero de la tarde. Los hombres de David Viejo no tardaron en reaccionar, pues Cabeza empató el partido tras un buen remate en el área. Los locales lo intentaron, pero el marcador no se movió antes del pitido que marcaba el intermedio.

El Morata consiguió darle la vuelta al tanto inicial de Rodríguez

El paso por vestuarios cambió las tornas, pues ahora eran los zaragozanos los que jugaban con viento a favor. Sin embargo, el conjunto local no sufría demasiado y llevaba peligro colgando balones al área. En uno de ellos, tras varios rechaces, García iba a introducir el balón en su propia portería, poniendo al Morata por delante. El San José se volcó en busca del tanto del empate, encerrando a un Morata que no quería reencontrarse con fantasmas del pasado. Los azulones no encontraron remate en ninguno de sus envíos y el conjunto local toma aire justo antes del parón.

Ficha técnica:

Morata: Morales, Marín, Ferrando, Diaz, Aznar, Alonso (Abid, 77), Gracia (Entrena, 72), Cabeza, Miguel, Julio y Sainey (Cobos, 66).

San José: Gracia, Corcodel, Cea, Patrick, Marín (Barri, 60), García, Vicioso, Sus (Ocampo, 66), Pedro, Solans y Rodríguez (Madurga, 60).

Goles: 0-1, min. 29: Rodríguez; 1-1, min. 33: Cabeza; 2-1, min. 57: García (p.p.)

Árbitro: Héctor Bujedo. Amonestó a los locales Miguel, Diaz, Gracia, Morales, Julio y Cabeza; y a los visitantes Sus, Patrick y Vicioso.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.