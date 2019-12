El Amistad sorprende al Real Zaragoza juvenil B

El Amistad supera al Real Zaragoza en un partido muy disputado. El balón echó a rodar en la Ciudad Deportiva con los blanquillos intentando manejar el esférico, algo que no permitían los hombres de Javier Bringola, que peleaban cada balón como si fuera el último. Los zaragocistas llevaban peligro por banda derecha. En una de ellas, tras un buen balón filtrado por dentro, Barrios se quedó solo en el mano a mano, pero su vaselina se marchó por encima del larguero. El Amistad no tardó en contestar, pues nueve minutos después llegó el primer tanto del partido: García se metió en el área y la puso pegada al palo de la portería de Calavia. Lo intentó el Real Zaragoza justo antes del descanso, pero el disparo de Arel no encontró puerta.

El Amistad completó un partido muy serio

Le reanudación mejoró a los rojillos, que comenzaron a gestionar el control del cuero con mucho criterio, impidiendo las acometidas locales. Los chicos de Jorge Abad se limitaban a colgar balones desde la banda, pero los zagueros despejaban sin muchos apuros. El cuadro local dio un paso adelante, poniendo toda la carne en el asador, pero el buen hacer defensivo de los visitantes y la falta de precisión en el último pase de los blanquillos impidió cualquier ocasión de peligro.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Calavia, Jay, Mata, Vallejo, Malumbres, Fernández, Conte (Garrido, 83), Julia, Barrios (Montaño, 67), Martínez (Royo, 75) y Ostariz (Augusto, 55).

Amistad: Martínez, Ibáñez, Mañanes, Borao, Martínez (Vidal, 77), Marcos, Izquierdo (Candau, 69), López, García (Candial, 84), Urgel (Íbero, 69) y Morlanes.

Gol: 0-1, min. 26: García.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Jay y a los visitantes Mañanes, Ibáñez y Morlanes.

