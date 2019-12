Justo reparto de puntos entre el Tamarite y el Villanueva

Merecido punto el que sumaron Tamarite y Villanueva en un choque igualado y con ocasiones para ambos con el que el cuadro literano sale de posiciones de descenso. El encuentro estuvo equilibrado y la primera oportunidad corrió a cargo del equipo local, con un centro de Sales que remató Alexis alto. Respondió el conjunto visitante con un disparo cruzado de Jiménez que se marchó desviado.

El partido siguió por los mismos derroteros y Kamate tuvo un lanzamiento que se fue por encima del larguero y, antes del descanso, Salas despejó una peligrosa falta del Villanueva con los puños.

En la reanudación no cambió el guión y la primera aproximación con peligro no llegó hasta el minuto 66 con un tiro del Alcaine que paró Salas. Dos después, Ars no pudo definir en un barullo del área visitante y la defensa arlequinada sacó bajo palos un balón del Villanueva tras una contra.

Ramón pudo adelantar al Tamarite a falta de un cuarto de hora

La mejor oportunidad de los locales llegó en el 74: Ramón disparó al larguero desde fuera del área y el mismo jugador, de cabeza, volvió a estrellar la pelota contra el travesaño. Esta oportunidad pudo suponer dejar los tres puntos en casa, si bien el cuadro rival también pudo hacerse con la victoria en los últimos minutos.

El Villanueva, cuando se llegaba ya al tiempo de prolongación, marcó un gol que sería posteriormente anulado por el colegiado, dejando a los Quique Benedí con la miel en los labios y con un jugador menos, ya que Alcaine fue expulsado tras esta acción, algo que no afectó al transcurso final del choque.

Ficha técnica:

Tamarite: Salas, Gómez, Cervera, Ars, Raluy, Alexis, Ramón, Kamate (Casals, minuto 63), Romero, Berbegal y Sales (Sidahmed, minuto 89).

Villanueva: Sanz, Medrano, Osanz, Pascual, Vicente (García, minuto 69), Lafuente (Ruíz, minuto 64), Alcaine, Jiménez, Pérez, Lizarbe y Konare (Ndiaye, mihuto 79).

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Expulsó en el minuto 90 al visitante Alcaine por doble amonestación. Además, mostró tarjetas amarillas a Cervera y Sales, del Tamarite; y a Konare, Lizarbe y Lázaro (en el banquillo), por el Villanueva.

