La efectividad del Cuarte basta para superar al Sariñena

Nuevo triunfo del Cuarte en casa, esta vez los hombre de Ricardo Gil se deshacían del Sariñena (2-0). El acierto de cara a gol de los verderoles fue determinante para dejar los puntos en casa.

Arrancaba el choque con dos conjuntos que buscaban llevar el protagonismo del encuentro con balón. Si bien no hubo dominio por parte de ninguno de los dos. Ambas escuadras no terminaban de llegar a concretar acciones de gran peligro cuando pisaban las áreas. Valdés probó fortuna con un disparo que no llegó a inquietar al meta visitante Claver. Los oscenses intentaban contactar con su hombre referente, Ibrahima, pero el trabajo defensivo de los locales imposibilitaba intimidar la meta custodiada por Buetas. Poco antes de llegar al descanso, Valdés desde la banda hacía un recorte hacia dentro y tras progresar con balón se sacaba de la chistera un pase picado para conectar con Fran, este último solo ante el portero anotaba el primer gol.

Fran ponía todo de cara para el Cuarte justo antes de llegar al descanso

El receso trajo consigo un Cuarte más defensivo. Por otro lado, el Sariñena se hizo con el control del esférico trazando largas posesiones sin encontrar huecos entre la ordenada zaga rival. El repliegue planteado por los verderoles seguía dando sus frutos despejando todo atisbo de peligro para mantener su ventaja. Y cuando se alcanzaba el minuto 84, Samuel remataba un saque de esquina para sentenciar el duelo (2-0).

Finalmente los tres puntos se quedaron en el Estadio Municipal de Cuarte para alegría de la afición local. El equipo verderol sigue dando alegrías y asentándose entre los mejores equipos de la categoría.

Ficha técnica:

Cuarte: Buetas, Limbeck, Muzquiz (Esteban, 54), Samuel, Ginovés, Roldán (Íñigo Pérez, 62), Valdés (Merino, 78), Fran, Rosell, Guillén y De Sus.

Sariñena: Claver, Ibrahima (Diallo, 89), Laguarta, Garrido, Villellas, Cabellud (Peralta, 84), Mauro (Muñoz, 84), Adil, Larios, Sempe y Simpara.

Goles: 1-0, min. 42: Fran. 2-0, min. 84: Samuel.

Árbitro: García Reyes, amonestó a los locales Muzquiz, Fran y De Sus, además mostró cartulina amarilla a los visitantes Mauro, Ibrahima y Sempe.