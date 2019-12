El Cella respira tras aplastar al Alcorisa

Cómoda victoria de un Cella que nunca permitió la reacción alcorisana. El balón echó a rodar en El Carro con un cuadro local que saltó a por todas. Los hombres de Víctor Navarro no tardaron en abrir el marcador, pues en el minuto dos Hernández anotó un gran tanto ante la mirada alcorisana. El tanto no terminó de despertar a los visitantes, que veían como el Cella les superaba en todos los duelos individuales. El buen hacer de los locales les permitió encontrar el premio del segundo tanto cuando se superaba el primer cuarto de hora: Torres encontró portería con un remate certero. Escasos minutos después llegó el tercero, esta vez obra de Blasco, que no perdonó ante Rivera. El conjunto celeste cerró el encuentro justo antes del ecuador, pues Enguita anotó desde los once metros.

El Cella sentenció en la primera mitad

El paso por vestuarios permitió coger aire a los visitantes, que cortaron la sangría anotadora de los primeros cuarenta y cinco minutos. El Alcorisa trataba de tener el balón, pues los locales no terminaban de presionarles, dejando que elaborasen en su propio campo. Sin embargo, el Cella encontró el quinto de la tarde en una buena jugada de Torres, que firmó el segundo en su cuenta particular. A partir de ahí, los locales se limitaron a dejar correr el crono, sabedores del buen resultado que campeaba en el electrónico. Así, sin más ocasiones de peligro, se llegó al final del encuentro, dejando los tres puntos en casa de un necesitado Cella.

Ficha técnica:

Cella: Soriano, Martín (Esteban, 65), Torres (Gascón, 66), Argiles, Maicas (Herranz, 46), Royo, Blasco (García, 62), Ferrer, Hernández (da Silva, 62), Enguita y Romo.

Alcorisa: Rivera, Ventura,Banyai, Plana, Varela (Acedo, 69), Riola, Rodríguez (Oliete, 59), Bidzinski, Oyono, Vidal (Millán, 69) y Soler (Martínez, 59).

Goles: 1-0, min. 2: Hernández; 2-0, min. 18: Torres; 3-0, min. 25: Blasco; 4-0, min. 43: Enguita; 5-0, min. 65: Torres.

Árbitro: González Madroñero. Amonestó a los visitantes Rodríguez y Plana.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.