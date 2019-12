El Alfindén supera con claridad al Calatayud

Clara victoria del Alfindén ante un Calatayud que no pudo reaccionar. Saltaron muy entonados los locales, que querían llevar el peso del partido desde el primer minuto. El dominio local no tardó en evidenciarse, pues a los cuatro minutos ya estaban por delante: Sans recibió en el área, se perfiló y puso la pelota pegada al palo, imposible para Cristobal. El gol cayó como un jarro de agua fría en los bilbilitanos, que se encontraban contra las cuerdas. Los hombres de Marco Menjón no quitaron el pie del acelerador y volvieron a encontrar puerta, esta vez fue Pérez, que no falló el lanzamiento desde los once metros. El Alfindén no tardó en sentenciar el partido al ver a su rival tocado, pues a los tres minutos iban a conseguir el tercero: Sans la cogió en banda izquierda, se marchó de su par, se metió hacia dentro y soltó un latigazo a la escuadra ante el que nada pudo hacer Cristobal. El tercer tanto pareció despertar al Calatayud, que trataba de manda en la medular y de llevar peligro con las acciones de Aznar, que acababa de saltar al verde. Pese a ello, los bilbilitanos no conseguía llevar peligro al área rival y el partido se fue al descanso sin apenas oportunidades.

El Alfindén sentencio en la primera mitad

El paso por vestuarios mejoró a los visitantes, que encontraron puerta a los dos minutos: Mateo remató a la red un preciso centro lateral. El gol dio alas a los hombres de Ricardo Ballestín, que se fueron arriba en busca del empate. Pudo recortar distancias Aznar con una jugada maradoniana que acabó despejando un zaguero sobre la misma línea de gol. Los minutos pasaban y el gol no llegaba, por lo que los nervios comenzaban a caldearse. Así, en la recta final, el Calatayud se quedó con dos hombres menos por expulsión de Aznar y Asensio.

Ficha técnica:

Alfindén: Obón, Pardo, Rodríguez, Mendoza, Álvarez (Sanz, 44), Pérez (Torres, 77), Blanco (Lipe, 84), Suñén (Sarmiento, 83), Redrado, Sergio y Sans.

Calatayud: Cristobal, Bernal, Vicente, Buetas (Gracia, 74), Refusta, Penón, Mateo, Serrano (Aznar, 31), Sergio, Asensio y Miranda.

Goles: 1-0, min. 4: Sans; 2-0, min. 17: Pérez; 3-0, min. 20: Sans; 3-1, min. 47: Mateo.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó a los locales Rodríguez. Blanco y Mendoza; y a los visitantes Buetas, Cristobal, Mateo y Gracia. Expulsó a los visitantes Asensio y Aznar.

