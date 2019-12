El Real Zaragoza juvenil cae por la mínima ante el Mallorca en la Ciudad Deportiva

Primera derrota de la temporada en casa de los de Iván Martínez, en un partido feo, muy táctico, donde el Real Zaragoza controló el balón y los insulares lo hicieron con el partido. Pudieron adelantarse los zaragocistas en el minuto nueve tras un lanzamiento de falta de Carbonell, que se marchó cerca del travesaño.

Fueron los bermellones al cuarto de hora quienes lograron anotar el único tanto del partido. Fue una jugada extraña, un balón colgado al área que parecía haber salido por la línea de fondo, pero no lo hizo, algunos jugadores se quedaron parados, pero Albín, más vivo que los demás, con un remate a la media vuelta superaba entre las piernas a Miguel Ángel.El gol hizo mella en los locales. El Mallorca pudo aumentar su ventaja en los minutos 32 y 34, en un disparo de rosca de Carlos, que no encontró portería por poco y luego Albín quien desde la frontal, lo intentó pero sin suerte de cara a la portería. Puche tuvo el empate antes del descanso, pero ajustó tanto el balón que se perdió fuera.

Tras el descanso, los zaragocistas salieron más decididos. Carbonell obligó a lucirse a Pere Joan, que con una magnífica estirada evitó un tanto que ya se cantaba. Vela lo intentó de volea, pero de nuevo el meta balear evitó el gol, con una mano prodigiosa a saque de esquina. Diez minutos más tarde, mismos protagonistas y de nuevo el cancerbero saliendo vencedor.

El portero balear fue determinante en varias acciones ofensivas trazadas por los blanquillos

Los locales lo intentaban, pero no era el día. Puche a la media vuelta lo intentó, pero su disparo se fue fuera. Los últimos minutos fueron un querer y no poder ante el fútbol práctico del Mallorca, que abusó en exceso de interrupciones y de querer parar todo lo posible el juego. Al final, derrota de un Zaragoza que ofreció una imagen distinta a la que nos tiene acostumbrados, sin tanta garra e intensidad como otros días, y echando de menos a alguna pieza importante que no estuvo con el equipo.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Miguel Ángel, Marcos (Marvin, 75), Ángel (Juan Sebastián, 83), Francés, Vallejo (Marc Esteban, 58), Christian, Puche, Soler (Marín, 58), Iván Azón, Carbonell y Vela.

Mallorca: Pere Joan, Carlos, Víctor, Isma, Hermelo, Omar, Albín, Alorda, Zamorano, Elías (Fede, 89) y Miguel (Biel, 89).

Árbitro: Sánchez Alba. Amonestó a Christian del Real Zaragoza y a Pere Joan y Zamorano por parte visitante.

Goles: 0-1, min. 15: Albín.