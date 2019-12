Un tanto de Sadou Mballo en el añadido permite al Juventud seguir soñando

El Juventud se lleva tres puntos en un final no apto para cardíacos. El balón echó a rodar en el Joaquín González con dos conjuntos dispuestos a llevar la manija del partido. El conjunto naranja consiguió maniatar a su rival en los primeros compases, ofreciendo un juego vistoso, que no permitía a los oscenses pisar campo contrario. Sin embargo, las combinaciones locales no abrían hueco en el entramado defensivo del IPC La Escuela, que se encontraba muy cómodo en esta situación y apenas sufría. Las únicas ocasiones de la primera mitad llegaron en jugadas a balón parado, pero no fueron suficientes como para mover el marcador.

El Juventud dejó los puntos en casa en el añadido

El paso por vestuarios igualó el choque, pues los oscenses consiguieron equilibrar el buen hacer local en la medular, convirtiendo el encuentro en una auténtica guerra por el control del esférico. Ambos equipos buscaban el tanto con sus armas, pero ninguno conseguía llevar peligro a las áreas. La entrada de Sánchez dio más verticalidad a los suyos, que comenzaron a buscar las bandas. Así, con empate se llegó al tiempo añadido, cuando apareció Sadou Mballo para desatar la euforia naranja con un potente remate ante el que nada pudo hacer Laborda y otorgando los tres puntos al Santo Domingo Juventud.

Ficha técnica:

Juventud: Navarrete, Chorén, Sadou, Sampietro (Sánchez, 78), Lacosta, Serrano (Júdez, 89), Gómez (Ferrer, 71), Barquilla, Celiméndiz (Bravo, 85), Moreno y Garrido.

IPC: Laborda, Bautista, Margalejo, Benedet, Correa, Diallo (El Hamdi, 89), Georgios (Mincho, 66), Arizón, Alejandro (Vargas,66), Calvo y Tonny (Sekou, 76).

Goles: 1-0, min. 89: Sadou.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó al visitante Benedet.

