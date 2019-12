Reparto de puntos entre el Calatayud y el Caspe

Empate a un tanto entre el Calatayud y el Caspe, en un polémico partido. Los locales protestaron notablemente la falta a favor de los visitantes que acabó en el (0-1) y luego también un supuesto penalti que no señaló.

Encuentro por lo general muy disputado, con juego duro y con constantes interrupciones. Se adelantaron los visitantes en un gol de falta directa. La falta fue muy protestada por el cuadro local. Tras el gol, el Caspe se replegó para conservar el resultado, mientras que el cuadro dirigido por Ricardo Ballestín se centró en buscar acciones ofensivas.

La segunda jugada polémica fue un supuesto penalti no señalado a favor de los locales, que derivó en unos tensos minutos y las protestas de cuerpo técnico y jugadores. No hubo casi fluidez en el juego. las ocasiones de gol fueron la mayoría para los locales, pero no se mostraron acertados en los metros finales. El partido llegó al descanso con ventaja para los visitantes.

La segunda mitad estuvo claramente dominada por el Calatayud

En la segunda mitad, el Calatayud dominó claramente el juego. En la recta final departido, el cuadro local igualó el encuentro con un remate tras una falta lateral. Los locales lo intentaron hasta el final pero sin éxito. Los locales, además, acabaron muy enfadados con el colegiado. Finalmente, reparto de puntos.

Con este resultado, el Calatayud se coloca en undécima posición, mientras que el Caspe encadena cuatro jornadas sin conocer la victoria y se coloca en la cuarta posición de la clasificación liguera.

Más información El Actur Pablo Iglesias supera con claridad a la Peña Ferranca

Ficha técnica:

Calatayud: Cristobal, Bernal, Vicente, Buetas, Refusta, Penón (Miranda, 76) (Mateo, 83), Mateo, Serrano, Saiz (Aznar, 67), Asensio y Miranda.

Caspe: Mañez, Bernal, Serrano, Pueyo, González, Gazzoni, Ballester (Gil, 68), Escuín (Aldabo, 89), Burillo (Lucano, 65), Fernández y Aldabo (Moreno 80).

Goles: 0-1, min 10: Fernández. 1-1, min 76: Refusta.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los locales Refusta, Bernal, Miranda, Mateo y Serrano y a los visitantes Aldabo, Serrano, Burillo y Gazzoni.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.