Ventura rescata un punto para el Cariñena en el José Roca

Al Alcorisa se le escaparon dos puntos en el tramo final del encuentro que le enfrentaba este domingo al segundo clasificado, el Cariñena, que terminó acertando en la recta final del partido para empatar a uno y repartirse el botín que se había puesto en juego en el José Roca.

El partido comenzó con unos primeros minutos de tanteo por parte de ambos equipos. El Cariñena se hizo con el control del juego pero le costó generar ocasiones debido a la férrea línea defensiva montada por el Alcorisa, que dificultó mucho el juego del cuadro visitante. Tras unos minutos de mucho centro del campo y sin ocasiones para ninguno de los dos equipos, Wladyslaw abrió el marcador poco antes de que se cumpliera la primera mitad del choque, batiendo a Ordovás en una buena jugada local. Se llegó al descanso con ventaja mínima para el Alcorisa.

Tras el descanso, el Cariñena saltó al césped consciente de la importancia de los puntos debido a su situación clasificatoria y no dejó de buscar la portería defendida por Rivera. En el minuto 73 el colegiado expulsó por doble amonestación a Raúl Marín, dejando al Cariñena con diez jugadores, lo que supuso que el partido se pusiera aún mas cuesta arriba para los visitantes. Sin embargo, no cesaron en su empeño y la recompensa llegó a pocos minutos del final con un gran gol de Ventura que puso la merecida igualada. Tras el gol visitante, ambos equipos dieron el punto por bueno y no hubo tiempo para más.

Ventura puso la igualada cuando quedaban pocos minutos para el final del partido

El Alcorisa encadena su tercer empate consecutivo y continúa ocupando puestos de mitad de tabla. El Cariñena, por su parte, consiguió sumar un valioso punto en un partido que se le había puesto cuesta arriba y sigue ocupando posiciones de la zona noble.

Ficha técnica

Alcorisa: Rivera, Ventura, Vasile (Soler, 57), Plana, Riola (Varela, 70), Acedo (Rifaterra, 88), Fernández Balfagón, Rodríguez, Wladyslaw (Martínez, 79), Oyono y Vidal.

Cariñena: Ordovás, García B. (Modrego, 69), Ventura, López Puyuelo, Gracia, Alcántara, Barriendos, Leiva (Terré, 62), Marín, Modou e Ibáñez (Lázaro, 87).

Goles: 1-0, min. 39: Wladyslaw. 1-1, min. 84: Ventura.

Árbitro: José Enrique Muñoz, que amonestó a Fernández y Acedo del Alcorisa, y a López, Paulo y Modrego del Cariñena. Expulsó por doble amonestación a Marín en el minuto 73.

