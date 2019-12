El Amistad vence a domicilio al Racing Zaragoza gracias a su efectividad ofensiva

El Amistad derrota al Racing por (1-3). El cuadro dirigido por Bríngola fue mucho más efectivo que el cuadro local, lo que fue un factor absolutamente determinante. El Amistad se adelantó en el primer tiempo, pero el Racing igualó poco después del descanso. Posteriormente el Amistad anotó dos goles al contragolpe que sentenciaron a los locales.

Arrancó el encuentro con un Club Zaragoza muy metido en el encuentro, con ritmo y buen juego. Por su parte, al Amistad le costó más arrancar. Pero la primera ocasión sería para los rojillos. En un mano a mano de Candial, el portero desvió a saque de esquina con el pie su disparo. La mayor parte del juego fue en el medio del campo y no hubo casi ocasiones para ninguno de los equipos.

José Luis García abrió el marcador a la media hora de juego

A la media hora de juego, José Luis garcía abrió el marcador al aprovechar un rechace. Hasta el descanso, poca presencia de los jugadores de ataque.

En la segunda mitad, el Racing volvió a empezar mejor. En el minuto 52, Marcos Modrego igualó el partido con un disparo de falta directa. Con el gol encajado, el Amistad comenzó a arriesgar y anotó el segundo en un contragolpe culminado por García, que conseguía el doblete.

El Amistad no aprovechó un penalti con el que poder aumentar su renta. Mientras, el Racing no generaba peligro, excepto con algún disparo lejano. En un contragolpe, Diego Tena cerraba el encuentro. En la recta final del partido, pudo el Amistad ampliar la renta pero no lo consiguió. La ocasión más clara fue un disparo de Tena al palo.

Ficha técnica:

Racing Zaragoza: Varela, Embarba (Araguas, 68), Bernad, Moreno, Modrego, Enseñat (Pina, 68), Barrachina, García, Amicizia (Gómez, 54), Moreno y Campos (Hernando, 62).

Amistad: Martínez, Mañanes, Borao, Marco (Candau, 74), Izquierdo, López, García (Ibero, 76), Urgel, Candial (Tena, 62), Morlanes y Vidal (Marcos, 71).

Goles: 0-1, min 30: García. 1-1, min 52: Modrego. 1-2, min 59: García. 1-3, min 67: Tena.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales Modrego y García y a los visitantes Candial y López.

