Goleada del Ebro juvenil frente al Atlético Villacarlos para creer en la salvación

Segunda alegría de la temporada en forma de victoria para un Ebro que se deshizo sin problemas de un rival directo en la lucha por la permanencia. Los zaragozanos logran así un nuevo triunfo que les permite estar rozando los puestos que marcan la salvación en la máxima categoría juvenil.

El partido se allanó en el minuto 12, cuando un jugador arlequinado era derribado dentro del área. Penalti que no desperdició Cirac, pegándole con toda el alma por el centro de la portería, engañando a Verdejo que se venció a un costado. David, el mejor del partido, tuvo dos muy buenas oportunidades, pero sus remates no encontraron portería. A la tercera fue la vencida y a la media hora de encuentro, un saque de banda al área, la defensa no se entiende, y David, libre de marca, golpea la pelota, pega en el larguero y se introduce en la meta menorquina. Tres minutos más tarde la sentencia, en una buena contra de los de Calzón, que Aísa, mano a mano ante el meta, introduce la pelota por debajo de las piernas del meta, haciendo el tercero.

Cirac, de penalti, encarriló un merecido y necesitado triunfo para los aragoneses

Intentó el Villacarlos marcar ese gol que les metiera en partido, pero entre Cebollada y su falta de puntería, impidieron que marcaran. El cuarto y definitivo llegó a falta de 20 minutos. Saque de esquina botado sobre la meta de Verdejo y Cirac, a la media vuelta, colocaba el esférico por toda la escuadra. De aquí al final lamentar la lesión de Triay, con problemas en la rodilla, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 83. Triunfo claro y merecido de los de La Almozara, que se enganchan al tren de la salvación.

Ficha técnica:

Ebro: Cebollada, Cuenca (Sainz, 66), Aarón (Vidal, 58), Cirac, Corellano, Marcos, Aísa, Nieto, Caicedo, David (Rivas, 66) y Paul (Chew, 46).

Atlético Villacarlos: Verdejo, Albert (Segur, 61), Bona, Vidal (Sintes, 36), Costa, Amengual, Pons, Oliver (Marín, 70), Llorente, Triay y Sabas (Agustí, 54).

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Cirac, Chew, Nieto y Vidal por parte local y a los visitantes Amengual y Oliver.

Goles: 1-0, min. 12: Cirac, de penalti. 2-0, min. 30: David. 3-0, min. 33: Aísa. 4-0, min. 70: Cirac.