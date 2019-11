Un San José sin gol se deja dos puntos ante el Alcorisa

Reparto de puntos entre San José y Alcorisa. Saltaron mejor al tapete los hombres de David Rincón, que querían dejar los puntos en casa y acabar con una racha de cinco partidos sin vencer. Los azulones dominaban y mantenían la posesión del esférico, generando peligro por las bandas. Por su parte, el Alcorisa intentaba tirar rápidas contras por medio de un Vidal omnipresente. Pudo adelantarse el cuadro zaragozano, pero Patrick no acertó en el mano a mano, desperdiciando las más clara de los primeros cuarenta y cinco minutos. Así, con resultado gafas se llegó al intermedio.

El San José mereció más, pero no acertó de cara a gol

El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos del cuadro azulón, que se volcó al ataque sin red de seguridad. Las internadas por banda hacían daño a los visitantes, que no lograban frenar las jugadas asociativas de los zaragozanos. Pudo abrir la lata Barri, pero el remate se le marchó fuera por centímetros. Richi también gozó de una muy clara, pero el esférico no cogió portería. El Alcorisa se quedó con un hombre menos por la expulsión de Oliete, que se fue a la ducha antes de tiempo tras una dura falta sobre Barri. A partir de entonces los visitantes se encomendaron a Rivera, que se erigió como héroe tras despejar todos los disparos del San José, incluido uno de Ibra que todo el campo cantó como gol. La falta de acierto volvió a condenar a un San José que mereció más pero que no acaba de encontrar los goles.

Ficha técnica:

San José: Gracia, Cea, Patrick, Ocampo (Sory, 46), García, Barri (Marín, 77), Marchante, Vicioso, Sus (Domper, 64), Pedro y Solans.

Alcorisa: Rivera, Ventura, Naica, Oliete, Plana, Riola (Oyono, 78), Acedo (Rifaterra, 85), Fernández, Nacho, Bidzinski (Varela, 71) y Vidal (Millán, 89).

Árbitro: Viver Casabona. Amonestó al local García y expulsó al visitante Oliete.

