El Illueca y el Barbastro se reparten los puntos en un anodino encuentro

Partido lleno de igualdad e intensidad el disputado entre el Illueca y el Barbastro en el Papa Luna. Ambos conjuntos lucharon de tú a tú en un partido con escasez de ocasiones que vivió su momento álgido en la tramo final, cuando los locales pisaron el acelerador para disponer de varias ocasiones que, de haber tenido más puntería, habrían supuesto los tres puntos.

El Barbastro comenzó teniendo la posesión del balón, aunque sin verticalizar en exceso en sus internadas ofensivas. Por el lado de los del Papa Luna, las bandas canalizaron el potencial ofensivo de estos, buscando la velocidad de Gorri y Escolar para poner centros al área. Sin embargo, la mayoría del juego se disputó en el centro del campo, con los porteros prácticamente inéditos en la primera mitad.

Tras el descanso, el partido fue 'in crescendo' en su ritmo, gracias sobre todo al ímpetu de los zapateros, que adelantaron sus líneas en busca de la victoria. Fue entonces cuando comenzaron a llegar a la portería de Gistau, con hasta cuatro ocasiones claras. Morales y Álvaro Sanz fueron los primeros en probar suerte, pero sus disparos no encontraron las redes de la portería por muy poco.

El Illueca dispuso de cuatro ocasiones claras en el tramo final

El Barbastro tampoco se quedó atrás y gozó de varias llegadas que culminaron con centros al área que no encontraron rematador por poco. Aún tuvieron más ocasiones los zaragozanos, que en los diez últimos minutos tuvieron dos cabezazos para poner el 1-0: Suso no precisó el remate tras un centro desde la izquierda y Karol rozó el tanto tras un córner. A pesar de este vaivén, el marcador no varió su signo inicial, y ambos equipos sumaron un punto que de poco les sirve en la clasificación.

Ficha técnica

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar (Gracia Peña, 61), Karol, López, Cavero (Chino, 87), Suárez (Suso, 71), Gimeno, Morales, Sanz y Corri.

Barbastro: Gistau, Perso (Ramos, 81), Lasaosa (Ara, 64), Lucas, Alonso, Barrero, Conte, Ferrandis, Ballesteros, Fumanal y Agustín.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Suárez, Escolar, Karol, Sanz; Lucas, Lasaosa, Agustín, Gistau, Alonso y Conte.

