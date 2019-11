Montecarlo y Juventud no consiguen ver portería

Reparto de puntos entre el Montecarlo y el Santo Domingo Juventud. Ninguno de los dos equipos consiguió ver portería. Además, ninguno mostró su mejor versión sobre el césped.

En la primera mitad, igualdad por parte de los dos equipos. El Santo Domingo Juventud llevó el peso del partido, mientras que el Montecarlo no consiguió acercarse a la portería de Navarrete. La acción más clara del partido fue por medio de Raúl Barquilla, aunque no logró rematar de forma exitosa el centro. Por su parte, el Montecarlo trató de generar peligro por medio de envíos largos a la espalda de los laterales naranjas, aunque no consiguieron sorprender a una buena defensa visitante.

Tras el descanso, segunda parte muy monótona, sin acciones de peligro. El Juventud trató de buscar acciones de peligro con envíos largos a la espalda de la defensa. Misma estrategia siguió el cuadro local. En cuanto al juego, gran importancia de los jugadores de medio campo, que se convirtieron en los protagonistas de un partido con muy poca presencia de los jugadores de medio campo. En la recta final del partido, poco juego, por las constantes interrupciones para cerrar un mal partido de los dos.

El Juventud trató de generar peligro con envíos largos a la espalda de la defensa

Con este resultado, el Juventud se coloca en tercera posición, a dos puntos del líder y encadenando nueve jornadas sin caer derrotado en la presente temporada. La última derrota fue en la segunda jornada. Por su parte, el Montecarlo se coloca en la zona media de la clasificación, con 18 puntos y encadena dos jornadas sin conocer la derrota tras una mala racha pasada en la que no consiguió ganar en dos jornadas.

Ficha técnica:

Montecarlo: Miralles, Velasco, Ferrer, Lorente, Val, Mallor, Rocha (Horno, 62), Arana, Santos, Gallego (Pelegrín, 59) y Larraga (Carreño, 59).

Santo D. Juventud: Navarrete, Choren, Pardo, Mballo, Serrano (Sánchez, 70), Gómez, Barquilla, Laínez (Lacosta, 58) (Sampietro, 88), Bravo, Garrido y Taus (Moreno, 68).

Árbitro: García Reyes. Amonestó a los locales Larraga, Horno y Lorente y al visitante Lacostra.

