La Almunia y Calatayud firman las tablas en un partido loco

La Almunia y Calatayud se reparten los puntos en un partido loco. Saltaron mejor al verde los locales, dispuestos a mandar en el encuentro desde el primer minuto, buscando las bandas con criterio. El dominio local no tardó en evidenciarse en el marcador, pues cuando tan solo corría el minuto 8 llegó el primer tanto del partido: Embid cazó un balón suelto en el área y no falló en el remate. El gol despertó a los bilbilitanos, que no tardaron en hacerse con la posesión del esférico, lo que les permitió generar ocasiones de peligro, aunque no lograban perforar la meta de Latienda. La Almunia, supo reaccionar al dominio blanquillo y consiguió ampliar la renta desde el punto fatídico gracias a un buen lanzamiento de Dani Moreno. El Calatayud iba a conseguir recortar distancias en una jugada rocambolesca: el golpeo en largo tras el saque visitante fue rechazado por la zaga, pero el despeje se coló en la meta defendida por Latienda tras rebotar en la cabeza de Miranda. Así, con victoria local por la mínima se llegó al ecuador.

Ambos equipos gozaron de ocasiones para llevarse los tres puntos

El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos de los bilbilitanos, pese a jugar en contra del viento. Los hombres de Ricardo Ballestín no daban opción a los locales, llevando peligro con rápidas combinaciones. En una de ellas, tras una gran jugada de Bernal por banda, llegó el tanto de la igualada, obra de Vicente. El tanto dejó el partido muy abierto para los últimos minutos, lo que provocó un intercambio de golpes que aprovechó el Calatayud para adelantarse gracias a un penalti convertido por Refusta. Sin embargo, La Almunia aún tenía algo que decir y consiguió equilibrar el encuentro con un gran cabezazo de Lázaro. No hubo tiempo para más y el reparto de puntos fue una realidad.

Ficha técnica:

La Almunia: Latienda, Sánchez (Jiménez, 80), García, Gil, Latorre (Motero, 46), Tomás (Lahoz, 64), Embid, Martínez, Samu (Lázaro, 66), Moreno y Júdez.

Calatayud: Cristobal, Bernal, Vicente, Buetas, Refusta, Asensio (Cortés, 89), Óscar (Serrano, 77), Serrano, Saiz (Penón, 52), Aznar y Miranda.

Goles: 1-0, min. 8: Embid; 2-0, min. 33: Moreno; 2-1, min. 34: Miranda; 2-2, min. 80: Vicente; 2-3, min. 86: Refusta: 3-3, min. 87: Lázaro.

Árbitro: Jarque Clemente. Amonestó a los locales Tomás, Embid, Gracia y García; y a los visitantes Buetas y Asensio.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.