El Hernán Cortés toma aire tras golear al Valdefierro

El Hernán Cortés no da opción al Valdefierro y deja los puntos en casa. Partido de dinámicas similares entre dos conjuntos que necesitaban los puntos para intentar salir del pozo. El cuadro local comenzó mejor, dominando y generando ocasiones con buenas y rápidas combinaciones. En una de ese carrusel de oportunidades iba a llegar el primer tanto de la mañana: Mediano alojó el balón en el fondo de la red tras cazar un rechace en el área. El tanto no cambió la dinámica del encuentro, pues seguían siendo los rojiblancos los que lo intentaban por activa y por pasiva, pero el segundo tanto no llegaba. Los azulones consiguieron reaccionar y pudieron igualar la contienda desde los once metros, pero Neman adivinó la intención de Urquizo y atajó el lanzamiento. La parada del meta serbio espoleó a los suyos, que pusieron tierra de por medio con un gran tanto de Villuendas, que fusiló a Tejero desde dentro del área justo antes del intermedio.

Neman paró un penalti lanzado por Urquizo

El paso por vestuarios mejoró a los chicos de Yvo Serrano, que dieron un paso adelante, aunque no conseguían llevar peligro a la meta defendida por Neman. El Hernán Cortés se quitó de encima el breve dominio azulón y volvió a ese fútbol asociativo de la primera mitad. Los locales no daban opción al Valdefierro, que intentaba aguantar el chaparrón como podía. Serrano haría el tercero con un potente disparo al palo corto. El Hernán Cortés no dejó de buscar la meta visitante, consiguiendo el cuarto tanto, obra de Salgado, justo antes del pitido final que certificaba su victoria.

Ficha técnica:

Hernán Cortés: Neman, Arnal, Claver, Ortega (Serrano, 79), Sainctavit (Salgado, 68), Villuendas (Alcubierre, 73), Íñigo (Sancho, 84), Mediano, Torcal, Teresa y Royo.

Valdefierro: Tejero, Alfonso, Lasheras, Sanjuan (Marín, 59), Martos, López, Gálvez (Mena, 59), Urquizo, Solanas, Carazo y Coello.

Goles: 1-0, min. 10: Mediano; 2-0, min. 44: Villuendas; 3-0, min. 81: Serrano: 4-0, min. 89: Salgado.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó al visitante Mena.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.