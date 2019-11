El Monzón supera con claridad al Valdefierro

Partido cómodo para un Monzón que se vuelve de la capital aragonesa con tres puntos de oro. Saltó mejor al verde el conjunto rojiblanco, intentando mandar desde los primeros compases de juego. El Valdefierro acusaba las necesidades, pues apenas arriesgaba con el esférico. Los azulones superaron el primer arreón de los oscenses y consiguieron nivelar la posesión del esférico, aunque sin llevar peligro a la meta de Moriano. Los visitantes intentaban superar el entramado defensivo de los locales con rápidas combinaciones por banda, buscando siempre a un participativo Samitier. Así iba a llegar el primero de la mañana: Samitier recibió, se perfiló y remató al fondo de las mallas, haciendo inútil la estirada de David. El gol cayó como un jarro de agua fría en los chicos de Yvo Serrano, que vieron como cinco minutos después Bernardez iba a rematar a gol un balón medido. El Monzón no quedó contento y tan solo un minuto después Samitier anotaba el tercero, sentenciando el partido justo antes del descanso.

Samitier y Bernardez decantaron la balanza para los visitantes

El paso por vestuarios mejoró al cuadro local, que saltó al tapete con ganas de acortar distancias, adelantando líneas y combinando con calidad por dentro. Sin embargo, el Monzón no estaba por la labor y se mantenía ordenado, sin aparente sufrimiento. Además, los rojiblancos salían a la contra con mucho peligro, aprovechando los espacios generados por el cambio de táctica local. El paso de los minutos desgastó a los locales, que no lograban crear ocasiones de peligro y, además, vieron como Bernardez volvía a anotar con un buen remate. No hubo tiempo para más y los puntos viajan al zurrón de un Monzón que inaugura su casillero de victorias.

Ficha técnica:

Valdefierro: David, Belloc, Lasheras (López, 63), Nacho, Martos (Alfonso, 80), Gálvez (Marín, 50), Urquizo, Solanas (Tiestos, 50), Javi, Carazo y César.

Monzón: Moriano, Fumanal, García, Bernardez (Irigoyen, 76), Fofana, Torres, Morillo, Solanilla, Gan (Manau, 53), Miñana (Abad, 67) y Samitier (Fernández, 73).

Goles: 0-1, min. 38: Samitier; 0-2, min. 43: Bernardez; 0-3, min. 44: Samitier; 0-4, min. 74: Bernardez.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a los locales Urquizo, Lasheras y Nacho: y a los visitantes Bernardez y Solanilla.

