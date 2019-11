El Brea se impone al Tarazona en el duelo en la zona alta

Partido de poder a poder el disputado en el Piedrabuena que acabó con victoria local. El Brea saltó mejor al tapete, intentando dominar desde los primeros compases de juego, algo que incomodaba a un Tarazona acostumbrado a dominar la posesión del esférico. Los celestes iban a adelantarse a los veinte minutos: Dieste ganó la banda y centró buscando a un Veintemilla que no falló en el remate. El gol espoleó a los locales, que se fueron a por el segundo sin red de seguridad. Pudo ampliar la renta Miki, pero Company lo evitó con una magnífica parada. El Tarazona reaccionó e igualó la contienda con un lanzamiento certero de Dela desde los once metros. El Brea no aminoró la marcha tras el gol rojillo y pudo volver a ponerse por delante desde el punto fatídico, pero el disparo de Miki lo atajó Company con otra soberbia parada. A los pocos minutos, volvió a gozar de un nuevo lanzamiento de penalti, cometido por Molinos, que se marchó a vestuarios antes de tiempo. Esta vez fue Veintemilla quien asumió la responsabilidad y no falló. Así, con victoria local por la mínima, se llegó al intermedio.

El Brea logra su octava victoria consecutiva, un nuevo record para el club

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del partido, pues era el conjunto breano el que más proponía. Las ocasiones locales se sucedían, pero Company no estaba por la labor de dar por perdido el encuentro y seguía sosteniendo a los suyos con brillantes paradas. El Tarazona comenzó a desplegar su juego, encerrando a los celestes en su propio campo. Sergio Sánchez, con un ajustado remate, lograba cambiar el signo del partido. El gol mejoró a los breanos, que volvieron a ponerse por delante con un cabezazo preciso de Parada. Los turiasonenses se volcaron en busca del tanto que empatase la contienda, pero la zaga celeste se mostró muy segura y no dio opción a los envites rojillos. El Brea sentenció el encuentro tras un error en la salida de balón de Oli, que permitió a Navarro anotar en el mano a mano y desatar la euforia en un Piedrabuena que ya sueña con el ascenso.

Fútbol. Tercera División- CD Brea vs. Tarazona. Lucía Martínez

Ficha técnica:

Brea: Calavia, Subías, Sicilia, Velasco, Martínez, Guillén, Parada, Carrasco (González, 86), Veintemilla (Montejo, 57), Dieste (Moreno, 52) y Navarro.

Tarazona: Company, Dela, González, Sánchez, Ortiz, Santiago, Santigosa, Molinos, Rausell, González y Martín.

Goles: 1-0, min. 20: Veintemilla; 1-1, min. 30: Dela; 2-1, min. 39: Veintemilla; 2-2, min. 55: Sánchez; 3-2, min. 75: Parada; 4-2, min. 83: Navarro.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó al local Sicilia y a los visitantes Martín, Rausell, Dela, Sánchez y Santigosa. Expulsó al visitante Molinos.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.