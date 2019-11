Dos buenas jugadas le sirven al Quinto para derrotar al Andorra

El Quinto derrota a un Andorra que no consigue levantar cabeza por (2-1). Un doblete de Bouayadi acabó con las aspiraciones visitantes, aunque recortaron distancias instantes antes del final desde el punto de penalti.

Arrancó el encuentro con una buena disposición táctica por parte de los dos equipos. El Andorra reclamó un supuesto penalti por un derribo en el área aunque el colegiado no lo señaló. Al cuadro andorrano le pasó factura dos minutos nefastos en los que encajó dos goles, ambos de Bouayadi. En el 25, abrió el marcador al rematar solo un centro lateral. Dos minutos después, él mismo volvió a rematar solo un centro lateral. El Quinto no tuvo más ocasiones en lo que restó de primera parte, mientras que el Andorra dispuso de algún acercamiento, pero no claro.

El Andorra no le perdió la cara al partido en la segunda mitad y trató de recortar distancias durante toda la segunda mitad. Además no concedió ocasiones al Quinto en la segunda parte. El cuadro turolense trató de generar peligro pero le costó conseguirlo. En los últimos minutos el colegiado señaló penalti para los visitantes, que recortaron distancias, aunque se quedaron sin tiempo para intentar igualar el partido.

El Andorra recortó distancias en los últimos minutos, pero no tuvo tiempo para empatar

Con este resultado, el Andorra se coloca como colista de la categoría, con tan solo seis puntos. Además, los turolenses no consiguen sumar los tres puntos desde la primera jornada. Por su parte, el Quinto vuelve a la senda de la victoria tras una mala racha de partidos y se coloca en la zona media de la clasificación.

Ficha técnica:

Quinto: Mallor, Bes, Elías (Miguel, 85), Usón, Paris, Pérez, Villaoslada (Abos, 56), Gutiérrez (Giménez, 62), Domingo, Usón y Bouayadi (El Bouhamdi, 70).

Andorra: Risco, García (Cubero, 72), Guía (Juárez, 72), Donoso, Blasco, Susoho, Ortega (Villanueva, 72), Mombiela, Traoré, Trigales (Drammeh, 46) y Cañas.

Goles: 1-0, min 25: Bouayadi. 2-0, min 27: Bouayadi. 2-1, min 89. Cañas, de penalti.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Pérez, usón y Mallor y a los visitantes Drammeh, Donoso y Risco.

