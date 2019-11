El Teruel supera por la mínima en un día poco brillante al Robres

El CD Teruel consiguió salvar los tres puntos en un partido gélido tanto en lo ambiental como en lo deportivo. Los locales pecaron de precipitación ante un Robres que trabajó para llevarse un empate de Pinilla pero que se encontró con un gol en contra en la primera ocasión en la que los de César Láinez fueron capaces de combinar con calidad en toda la segunda mitad.

Tras la derrota sufrida en Brea el CD Teruel llegaba con la necesidad de recuperar sensaciones ante un enemigo que lucha por salir de la zona baja de la tabla. Ni unos ni otros consiguieron sus objetivos, ya que si los puntos se quedaban en Pinilla el nivel de juego ofrecido no resultó del agrado de sus seguidores. Mientras que por el bando oscense la derrota les deja una semana más en una situación complicada.

El día no invitaba a desplazarse a las instalaciones del barrio del Ensanche. Las bajas temperaturas helaban también las ideas de los futbolistas que casi desde el pitido inicial se mostraban imprecisos en la circulación del balón.

El CD Teruel pecaba de precipitación. La paciencia mostrada en otros compromisos en este caso no aparecía y sus jugadores buscaban el pase definitivo casi sin haber madurado las acciones. Este hecho ayudaba al trabajo defensivo de los jugadores de Óscar Molinero que casi no tenían problemas para controlar los intentos ofensivos de su rival. En contra de lo que venia siendo habitual en semanas precedentes, César Láinez apostó por los extremos a pierna cambiada, con Cota por la izquierda y Aparicio por la derecha, pero el equipo no conseguía generar.

La primera mitad se resolvió casi sin oportunidades de marcar. Curiosamente la primera, minuto 10, estuvo en las botas oscenses que se aprovecharon de un error local en la salida del balón para meter el balón a Álex que no encontró portería en su disparo. La respuesta rojilla llegó cuatro después. David Aparicio puso un servicio a Diego Crespo pero su remate fue despejado por el cancerbero rival.

Treinta minutos tardaron los locales en generar otra nueva ocasión. Fue a traves de un contragolpe por la banda izquierda. El balón llegó a Borja Domingo pero su remate cruzado salió ligeramente desviado. Entre las dos ocasiones locales practicamente no hubo nada que reseñar. El balón circulaba sin peligro y las áreas eran un terreno vedado para todos los protagonistas. Los de César Láinez trataron de recomponer su juego en el inicio de la segunda mitad. La idea era clara, y la consigna mantener la tranquilidad para tratar de profundizar por las bandas. En este caso la primera ocasión para deshacer el empate inicial fue a través de un saque de falta. Lo hizo David Aparicio muy cerrado lo que ayudó a que el balón terminara en las manos de Rafa.

Apenas si habían transcurrido diez minutos de la reanudación cuando el entrenador de los locales modificó su idea inicial. La entrada de Adán Pérez y Luis Hernáiz por Ibra y Aparicio permitió estructurar al equipo con dos medio centros creativos, poner a los extremos en su banda natural y situar al propio Adán por detrás del punta para dar más fluidez al juego.

El CD Teruel mejoraba pero la siguiente ocasión era visitante cuando Charlez en el 60 terminó sin fortuna una acción a la contra.La respuesta no tardó en llegar y el servicio de Adaán no encontró un rematador. El conjunto local daba un paso al frente en busca de la victoria y la encontraba en el minuto 75. Una buena combinación con varios pases sucesivos permitió a Crespo profundizar por la derecha que puso un buen servicio al borde del área pequeña. Allí apareció Borja Domingo para desviar lo suficiente para conseguir el primer gol.

Antes de terminar todavía llegó una nueva ocasión. con el tiempo casi cumplido Adán conectó un remate tras un saque de esquina que el portero se encargó de desbaratar.

Ficha técnica:

CD Teruel: Uros, Crespo, Cabetas, Borja Romero, Julen; Ibra (Adán Pérez m. 56), Jaime Barrero, Víctor Bravo, Aparicio (Luis Hernáiz m. 56), Borja Domingo (Borja Peña m. 81) y Cota.

Robres: Rafa, Yerai (Sanogo m. 49), Merino, Uche, Pele (Muñoz m. 76), Kever, Carca, Rodri, Álex, Charlez y Aitor (Cristian m. 78).

Goles: 1-0 m. 75: Borja Domingo

Arbitró la colegiada Paola Cebollada, auyudada por David Martín y David Nivela. Amonestó a los locales Borja Domingo y Julen y a los visitantes Merino y Sanogo.