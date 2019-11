El Real Zaragoza juvenil B le endosa una manita al Valdefierro

Partido placido para un Real Zaragoza juvenil que no dio opción al Valdefierro. Saltó mejor al verde el conjunto zaragocista, que imponía su juego en los primeros compases del encuentro. Los visitantes, que aguantaban el chaparrón como podían, intentaban llevar peligro con balones largos que no incomodaban a una zaga muy concentrada. Así, a los pocos minutos se iba a adelantar el Real Zaragoza gracias a un tanto de Cortés, que remató solo en el segundo palo. No tardaron en ampliar la renta los chicos de Jorge Abad, pues a los nueve minutos Ronaldo anotaba el segundo de la tarde tras un fantástico servicio desde la derecha. Jay, tras una buena jugada por banda, iba a poner el tercero de la tarde. Así, con los blanquillos mandando en el electrónico, se llegó al intermedio.

🎥⚽️| Con este gran remate inauguraba el marcador el #RealZaragoza ⭐️#RZcantera 💙🦁 pic.twitter.com/QI7QIsK5wQ — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) November 9, 2019

Cortés abrió el marcador a los pocos minutos

El paso por vestuarios mejoró a los visitantes, que dieron un paso adelante en busca de un tanto que les permitiese soñar con la igualada. El gol llegó por medio de Martos, que no perdonó ante Montorio. Sin embargo, los locales no estaban por la labor y se pusieron serios, combinando y llevando peligro a la portería rival. En una de estas llegó el cuarto de la tarde, obra de Augusto, que alojó el esférico en el fondo de la red con un toque sutil. La manita la iba a completar Cortés, que cerraba el marcador de manera definitiva. Tres puntos para el casillero de un Real Zaragoza que sigue su ascenso hacia la parte alta de la tabla.

Ficha técnica

Real Zaragoza: Montorio, Jay, Mata, Luna, Malumbres, Conte (Augusto, 62), Martínez, López (Royo, 70), Montaño (Barrios, 73), Cortés y Garrido (Caparrós, 55).

Valdefierro: Tejero, Belloc, Sanjuan (Ruiz, 62), Martos, López (Rubio, 62), Sinusia (Alfonso, 46), Gálvez (Belenguer, 73), Urquizo, Solanas, Mena y Carazo.

Goles: 1-0, min. 10: Cortés. 2-0, min. 19: Montaño. 3-0, min. 34: Jay. 3-1, min. 58: Martos. 4-1, min. 80: Augusto. 5-1, min. 85: Cortés.

Árbitro: Cruz Lafuente.

