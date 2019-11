El Montecarlo respira tras superar al Alcorisa

El Montecarlo se lleva tres puntos de oro en un partido reñido. Los locales saltaron al verde del José Luis Violeta con ganas de conseguir una victoria muy necesaria, por lo que no tardaron en controlar la posesión del esférico. Pese a ello, los visitantes no se dejaban maniatar y disputaban el control del encuentro, por lo que las ocasiones brillaban por su ausencia. Pudo adelantarse el Montecarlo en la ocasión más clara de la primera mitad por medio de Fabregat, pero Rivera le ganó la partida en el mano a mano. El Alcorisa, tras la ocasión, metió una marcha más y empujó al Montecarlo a su campo, pero no consiguió llevar peligro a la meta de Fortún.

El Montecarlo logra una victoria balsámica

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del partido, pues ambos conjuntos buscaban llevar la iniciativa. El paso de los minutos mejoró al Alcorisa, que se lanzó al ataque en busca del gol que abriera la lata. Sin embargo, los que lo iban a lograr eran los rojillos. Iván Vicente se prodigó en ataque, sacó un centro medido y Antón fusiló a Rivera, que nada pudo hacer ante el remate del delantero. El conjunto visitante intentó una rápida reacción y comenzó a colgar balones en busca de un gol que le diese el empate, pero la buena labor de la zaga local impidió que Fortún tuviese que intervenir y certificó los tres puntos para el Montecarlo.

Ficha técnica:

Montecarlo: Fortún, Vicente, Latre, Jurado, Cardiel, Gil (Hanib, 55), Tazueco (Seck, 85), Latre, Fabregat (Antón, 66), Ramón (Cantero, 66) y Marco.

Alcorisa: Rivera, Ventura, Naica, Plana (Rifaterra, 87), Oliete, Varela (Martínez, 87), Riola (Millán, 87), Acedo, Fernández, Oyono (Rodríguez, 75) y Vidal.

Goles: 1-0, min. 78: Antón.

Árbitro: Hincapié Hurtado. Amonestó al local Marco.

