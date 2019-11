El Alfindén y el Morata no consiguen ver portería en un igualado partido

El Alfindén y el Morata se reparten los puntos esta jornada tras empatar sin goles. El cuadro local dominó durante todo el partido pero se mostró desacertado en el ataque. El aire marcó en buena medida el juego de los dos equipos, que se vieron mermados cuando lo tenían en contra.

Arrancó el encuentro con el Alfindén bien, apoyado por el fuerte viento. No tardó el cuadro local en generar peligro. A los quince minutos de partido, una jugada de los locales acabó rematada en el larguero y, cuando se llegaba a la media hora de partido, Pérez envió fuera un mano a mano con el portero.

El Morata no intimidó al cuadro local, salvo en alguna aproximación a balón parado. La jugada más clara para los visitantes fue un centro lateral que no encontró rematador.

En la segunda parte, el Morata mejoró notablemente el juego, aunque el Alfindén continuó generando peligro, sobre todo en la recta final del partido. El cuadro visitante siguió buscando hacer daño a los locales con acciones a balón parado, aunque sin éxito.

En el último cuarto de hora, los locales pudieron anotar el gol que les diese la victoria, aunque no lo consiguieron. El Alfindén tuvo acciones de peligro, la primera de ellas en el minuto 75, en una falta lateral que golpeó en el palo. Pocos minutos después, la volvieron a tener en una acción caótica en el área que no supieron aprovechar. Ya en el descuento, el cuadro local no aprovechó un mano a mano.

El Alfindén tuvo la más clara en un disparo al palo en el minuto 75

Con este resultado, el Alfindén encadena tres empates consecutivos, mientras que el Morata encadena tres jornadas consecutivas sin conseguir la victoria.

Más información El Zuera remonta al Magallón con una segunda parte sublime

Ficha técnica:

Alfindén: Obón, Romero (Sanz, 62), Pardo, Mendoza, Álvarez (Sans, 66), Pérez, Blasco, Torres (Suñén, 66), Obón, Redrado (López, 73)y Rodríguez.

Morata: Garrido, Marín, Ferrando, Díaz, Polo, Alonso, Aznar (Joven 77), López (Abid, 68), Cobos (Sankaraeh, 75), Aznar y Gracia.

Árbitro: Ruíz Nuez. Amonestó a los locales Obón, Redrado y Mendoza y a los visitantes López, Aznar y Gimeno.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición