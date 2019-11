Resultados de la octava jornada en Alevín Preferente

EBRO 4-0 CALATAYUD

Goleada del Ebro en un partido en el que los arlequinados salieron a por todas y dispuestos a sentenciar el duelo lo antes posible. En apenas siete minutos, ya dominaban por dos goles a cero frente a un Calatayud que había saltado al terreno de juego sin el mismo nivel de intensidad. A partir de entonces, se igualaron las posesiones y los visitantes tuvieron alguna ocasión para acortar y volver a meterse en el partido. No fue así, y en la segunda parte el Ebro logró otros dos tantos para sellar el triunfo.

Ebro: Iravedra, De Lope, Martín, Sanz, Rodrigo, Manu, Sebastián, Sierra, Núñez, Chadli y González. También jugaron: Pardos, Val y Abad.

Calatayud: Pardos, Martínez, Ibáñez, Gómez, Lorcas, Gallego, El Aoud, Martínez, Romero, Skendi y Chacón. También jugaron: Tomás, Guillén, Zardoya, Calvo y García.

Goles: 1-0 min. 1: Núñez, 2-0 min. 7: Núñez, 3-0 min. 43: Manu, 4-0 min. 53: Val

Árbitro: Sisamón Campoy

VALDEFIERRO 3-0 CASABLANCA

Resultado más abultado para lo que se ha podido ver sobre el césped. El Casablanca empezó muy bien, utilizando las triangulaciones para terminar llevando peligro especialmente por la banda derecha. Hubo dos pases de la muerte al interior del área que no encontraron rematador en boca de gol. El Valdefierro también disponía de ocasiones. En el intervalo del minuto 29 al 36, Izán Pardos firmaba un hat-trick. Una auténtica exhibición el recital ofensivo que mostró el ariete del Valdefierro.

Hat-trick de Pardos para el Valdefierro

Valdefierro: Pescador, Castro, Capapey, Cristóbal, Gascón, Lorente, Manzano, Anquela, Ayed, Montero y Serrano. También jugaron: Guebre, Martínez, Monsec, Pardos y Santos.

Casablanca: Puyal, Palacio, Cantarero, Rufat, Segura, Tejero, Gracia, Antón, Sánchez, Villacampa y Martínez. También jugaron: Gracia, Pérez, De Francisco y Molina.

Goles: 1-0 min. 29: Pardos, 2-0 min. 32: Pardos, 3-0 min. 36: Pardos

Árbitro: Lázaro Urgel

SAN JOSÉ 1-4 BALSAS PICARRAL

Los avispa dominaron a su rival desde el primer momento, con una línea adelantada y una presión a partir de los tres cuartos de campo muy exigente que provocaba pérdidas locales. Del Barrio conseguí adelantar a los suyos en el minuto ocho. Pese a que el San José trenzó una buena llegada para empatar, la posesión siguió siendo del Balsas Picarral. No tardaban en caer los siguientes goles ante un equipo local que bajaba un poco los brazos. Alcázar firmaba el gol del honor.

San José: Lasaosa, Alcázar, Rodríguez, Sanz, Castellano, Casao, Lahoz, Conte, Sidibe, Beltrán y Cantín. También jugaron: Bravo, Chicomín, Benito, Marzo y Romeo.

Balsas Picarral: Muñoz, García, Martínez, Alloza, Bergés, Forcén, Vallano, Báez, Domingo, del Barrio, Barea. También jugaron: Clavero, Chaure, Reche y García.

Goles: 0-1 min. 8: del Barrio, 0-2 min. 28: Báez, 0-3 min. 38: Reche, 0-4 min. 40: del Barrio, 1-4 min. 59: Alcázar.

Árbitro: Sebastián Manta.

OLIVER 0-1 OLIVAR

Igualado encuentro que se ha resuelto por detalles para el Olivar. Ambos conjuntos mostraron una predisposición de tratar de darle un sentido al balón. El Oliver tuvo la primera gran ocasión, que tras una serie de rechaces salvaba un defensa en la misma línea de gol. El Olivar colgaba balones al área, sobre todo a balón parado. En la segunda parte, hubo más interrupciones y Iritia Bernad aprovechaba un balón en largo para definir ante López y anotar el primer y único gol del partido.

Oliver: López, Giménez, Bartibas, Martín, Condón, Marín, Pérez, Marín, Carreras, Clavería y Pérez. También jugaron: Garrido, Garza, Barril, Udrés y Seral.

Olivar: Turón, Iritia, García, Cabero, Emperador, Lorente, Yus, Murillo, García, Moreno y Acevedo. También jugaron: Soguero, Cerezo, Ortín y Azúa.

Goles: 0-1 min. 41: Iritia Bernad

Árbitro: Atrian Codes.

PABLO IGLESIAS 1-4 AMISTAD

Caso anotaba para los locales nada más empezar el partido. Este gol no hacía sino volverse en contra del Pablo Iglesias, que iba cediendo terreno progresivamente ante un Amistad que llegaba con cierta asiduidad a la portería contraria. Melo se convertía en el gran protagonista, convirtiendo tres goles en apenas un intervalo de diez minutos. El Pablo Iglesias lo siguió intentando y cuando más volcado estaba en el área rival, Pinilla lograba el cuarto al contraataque.

Pablo Iglesias: Pérez, Cioc, Aznar, Caso, Artigas, Gonzalvo, Vicente, Montagud, Mendo, Ingalaturre y López. También jugaron: Lorén, Pérez, Hernández y Vicén.

Amistad: García, Ariza, Parra, Girona, Castaño, Montesinos, Córcoles, País, Melo, Ariza y Marín. También jugaron: García y Pinilla.

Goles: 1-0 min. 3: Caso, 1-1 min. 43: Melo, 1-2 min. 47: Melo, 1-3 min. 53: Melo, 1-4 min. 59: Pinilla.

Árbitro: Martín Martín.

MONTECARLO 2-1 LA UNIÓN

Entretenido encuentro lleno de variantes y alternativas en el juego, de forma que cualquiera de los dos equipos pudo alzarse con el triunfo. La primera gran ocasión fue para La Unión, pero García tapaba bien el espacio para desbaratar el mano a mano. Gotor adelantaba al Montecarlo, y Rived no tardaba en firmar la igualada poco después con un potente tiro seco. En este frenesí goleador, entraba en escena Escuer para lograr el gol del triunfo. Las ocasiones seguían cayendo en todos los sentidos pero ya no se movería el marcador.

Montecarlo: García, Bello, Vicente, Domínguez, Escuer, Lorén, Borao, Casado, Garcés, Campo y Ruiz. También jugaron: Ursu, Crespo, Martínez, Romero y Gotor.

La Unión: Sanz, Loza, Larraz, Perales, Portero, Cantero, Funes, Abella, Rived, Ruiz y Gorjón. También jugaron: Urgel, Sánchez, Mejino, Ferrer y Cristóbal.

Goles: 1-0 min. 28: Gotor, 1-1 min. 31: Rived, 2-1 min. 34: Escuer

Árbitro: Covelo de Lemos.

RACING ZARAGOZA 1-3 REAL ZARAGOZA

El Racing Zaragoza ha vendido muy cara su derrota ante el gran favorito de la categoría, el Real Zaragoza. El gol inicial de Bescos no amedrentó a los locales, que siguieron empujando y no tardaron en tener como premio el gol de Falcón. El Racing Zaragoza sometió al Real Zaragoza a un gran esfuerzo físico, pero el Racing no pudo mantener ese listón todo el partido. En el último cuarto de hora, los blanquillos anotaban los dos goles que les permitían hacerse con los tres puntos.

Racing Zaragoza: Saz, Fernández, del Río, Alonso, Maza, Falcón, Navarro, Magdaleno, Lorao, Falcón y Moreno. También jugaron: Kirilov, Cisneros, Hamid, Buil y Aguilar.

Real Zaragoza: Royo, Carrillo, Cortés, Gomes, Vidal, Monzón, Casas, Pablos, Andrei, Bescos y So Delgado. También jugaron: Abián, Manolache, Sánchez, Manero y Cilla.

Goles: 0-1 min. 2: Bescos, 1-1 min. 7: Falcón, 1-2 min. 48: Bescos, 1-3 min. 58: Bescos.

Árbitro: Casaucau Posadas.

