Resultados de la octava jornada en Benjamín Preferente

STADIUM CASABLANCA 1-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Costó, pero acabó llegando de manera merecida la victoria del Stadium ante el Juventud. Solo la falta de acierto impidió un triunfo que por merecimientos debió ser más amplio. Prácticamente desde el arranque se vio a un Stadium muy enchufado, disponiendo de sus primeras oportunidades, con varios remates que se perdieron por no mucho, y alguna parada de Guillermo. El Juventud se fue entonando conforme el partido avanzaba, y obtuvo varios saques de esquina de los que no sacó premio, aunque en uno de ellos no faltó mucho para que Aarón lo pudiese rematar.

El premio a la insistencia verderola iba a llegar ya en la segunda mitad, con un bonito gol de Javi, que superó con un certero remate la resistencia visitante. Con envíos en largo intentó el Juventud algo productivo, pero no fue su mejor día ofensivo, y por primera vez se quedan sin marcar en liga. Más ocasiones de Stadium que se fueron al limbo, por lo que no pudieron respirar de manera tranquila hasta que se indicó el final del choque.

Stadium Casablanca: Alberto, Gonzalo, Sisa, Álvaro, Nico, Samuel, Javi y Marcos. También jugaron: Valero y Hugo.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Bruno, Samuel, Mario, Diego, Isaac, Iker y Manuel. También jugaron: Aarón y Stanley.

Goles: 1-0, min. 32: Javier.

Árbitro: Hernansanz Biel.

EL OLIVAR 0-3 VILLANUEVA

Primera victoria lejos del Enrique Porta del Villanueva, que refrendó las buenas sensaciones con las que venía de siete días atrás, cuando estuvieron muy cerca de sorprender a uno de los grandes favoritos, como el Montecarlo. Los azulgranas son un equipo que juega de manera alegre, muy verticales siempre hacia marco contrario, y son un conjunto muy divertido de ver. El Olivar no pareció encontrarse a gusto en los primeros 25 minutos y le costó bastante elaborar el juego y llegar al área rival. Iba a adelantarse el Villanueva en un centro desde la banda izquierda, en principio sin aparente peligro, pero que por sorpresa acabó en el fondo de las mallas. En un error al sacar el balón de zona defensiva, un pase horizontal de esos que ponen el corazón en un puño, Demian engatilló de manera impecable.

Más incisivos los olivareros después de la charla técnica del descanso, disfrutaron de sus mejores momentos, en los que dispusieron de varias ocasiones para haber acortado y entrar de nuevo en la pugna. Los visitantes pescaron varias contras peligrosas, y en una de ellas, ya al final, Abad remachó el rechace del portero a tiro anterior de un compañero suyo.

El Olivar: Luis, Diego, Velilla, Adrián, Lucas, Hugo, Álvaro y Tiago. También jugaron: César, David, Pardillos y Diego (ps).

Villanueva: Javier, Lorenzo, Pedro, Lahoz, Abad, Erik, Rodrigo y Lorien. También jugaron: Demian, Mateo, Jonás y Nicolás (ps).

Goles: 0-1, min. 12: Rodrigo. 0-2, min. 21: Demian. 0-3, min. 49: Abad.

Árbitro: Ariño Cuomo.

ESCALERILLAS 1-5 EBRO

Si solo nos fijamos en el resultado final, podría aparentar haber sido un día plácido para el Ebro, pero ni mucho menos fue así. O por lo menos no lo fue durante el primer cuarto de hora, tiempo en el que el Escalerillas perdonó mucho, más de la cuenta, incluso topándose con el travesaño de la portería arlequinada, además de no acertar en varios acercamientos. Como suele suceder tantas veces, cuando no aciertas tú, lo hace tu rival, y así lo hizo el Ebro, que marcó con un porcentaje de acierto total, haciendo un par de goles antes del parón del descanso.

Con el resultado a favor si que los de La Almozara plasmaron su superioridad y dejaron las cosas sentenciadas en en seis minutos de mucha fortaleza ofensiva, donde anotaron por partida triple. No cejó en su empeño el Escalerillas, que no se quería ir de vacío en lo que a marcar se refería, y lo consiguió por mediación de Iván.

Escalerillas: Eduardo, Daniel, Abibakr, Iker, Iván, Javier, Fabio y Alejandro. También jugaron: Ronald y Muslim.

Ebro: Iker, Lorien, Villarroya, Guillermo, Iván, Iker, Yasser y David. También jugaron: Youssef, Jorge, Adama y Jorge (ps).

Goles: 0-1, min. 19: Iker. 0-2, min. 21: Iván. 0-3, min. 31: Iván. 0-4, min. 32: Youssef. 0-5, min. 37: Guillermo. 1-5, min. 44: Iván.

Árbitro: Jiménez Cebolla.

EFB ALFINDÉN 1-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Saboreó durante bastantes minutos la Escuela de Alfindén la posibilidad de sumar su primer triunfo del campeonato, pero una jugada de mala fortuna, que concluyó en gol en su propia puerta, hizo que el empate fuera el resultado definitivo. No es malo el punto para el Actur, que continúa en racha positiva, sumando algo en las tres últimas jornadas.

Primera parte con mayor dominio del Alfindén, donde lograron el (1-0) con gol de falta de Joel tirándola rasa y ajustada al palo. En la segunda mitad empataba el Actur después de un córner, que acabó introduciendo en su meta el equipo local. La victoria pudo acabar quedándose en casa tras una falta lanzada por Fran Gasca que dio repelió el poste.

EFB Alfindén: Mario, Nathan, Álex, Raúl, Joel, Beltrán, Fran y Celia. También jugaron: Izan, Marcos, Adrián y Alfonso.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Iker, Santiago, Marcos, Ausere, Mario, Piñeiro y Sergio. También jugaron: Ricardo, Adrián y Emmanuel.

Goles: 1-0, min. 13: Joel. 1-1, min. 34: Beltrán, en propia puerta.

Árbitro: Falcón Aldea.

STADIUM VENECIA 1-6 BALSAS PICARRAL

Continúa la progresión del Balsas. Tercera victoria consecutiva del cuadro avispa, que ahuyenta a los fantasmas y ya se coloca entre los primeros ocho clasificados, posición más acorde a uno de los clubes que ha estado siempre en la categoría. El Stadium Venecia venía con los ánimos bastante altos, gracias al buen punto conseguido la jornada anterior en el terreno del Juventud, pero no pudo hacer mucho esta vez ante un rival que en el cómputo global fue superior.

Comienzo muy alegre en lo que a goles se refiere, con el Balsas dando primero, y encontrando la rápida respuesta del Venecia para igualar. No duró mucho la alegría para los de casa, porque rápidamente el Balsas se volvía a colocar por encima. No habían pasado ni diez minutos y ya se habían visto tres tantos. A partir de entonces ya solo iba a marcar un equipo más, el cuadro del Picarral, que dejaba el choque bastante enfilado con el 1-4 con el que se llegó al intermedio. Tras él, dos tantos más dejaban una victoria contundente y clara para volver a sumar y que el inicio de temporada solo haya quedado en una pequeña pesadilla.

Stadium Venecia: Javier, Marcos, Álvaro, Antonio, Leo, Burillo, Aryen y Sergio. También jugaron: Nicolás, Unay, Erik e Izan (ps).

Balsas Picarral: Iván, Mario, Pablo, Mariñosa, Hugo Sanz, Juan, Raúl y Miguel. También jugaron: Eric, Aguarón, David, Javier y Hugo Aguiló.

Goles: 0-1, min. 4: Mariñosa. 1-1, min. 7: Antonio. 1-2, min. 9: Raúl. 1-3, min. 13: Mario. 1-4, min. 16: Pablo. 1-5, min. 34: David. 1-6, min. 42: Raúl.

Árbitro: Zuera Tomey.

SAN GREGORIO 1-5 HERNÁN CORTÉS

Semana más que provechosa para el Hernán Cortés, en la que ha sumado de una tacada los seis puntos de los dos partidos que jugó. Entre semana, conquistaba el campo de El Olivar y en la mañana del sábado hacía lo mismo en La Azucarera. Victoria clara de los del García Traid, que no tardaban mucho en adelantarse, gracias a un tiro cruzado de Iker. El primer periodo fue perdiendo calidad y brillantez. El Hernán apenas pasaba apuros, e intentaba poner tierra de por medio, sobre todo con tiros lejanos.

Metió una marcha más el conjunto visitante, fallando alguna ocasión clara y viendo un paradón monumental a quemarropa de Izan, en una intervención magistral. Tardó, pero era inevitable que viniera el 0-2. Lo hizo Héctor aprovechando un saque de meta del portero Mateo. Trazó una buena jugada el San Gregorio, que Valverde finalizó de manera certera, por lo que parecía que todavía quedaba partido por presenciar. No fue así porque el Hernán hizo pronto el 1-3 dejando el triunfo atado. En las dos últimas jugadas, dos dianas más de los visitantes, que se hacían de forma merecida y convincente con los puntos.

San Gregorio: Adrián, Dani, Valverde, Darío, Sika, Álvaro, Abdel y Héctor. También jugaron: Pablo, Alfonso e Izan (ps).

Hernán Cortés: Mateo, Nicolás, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, José y Héctor. También jugaron: Miguel, Mikel y Adrián.

Goles: 0-1, min. 3: Iker. 0-2, min. 37: Héctor. 1-2, min. 39: Valverde. 1-3, min. 42: Roberto. 1-4, min. 49: Mikel. 1-5, min. 50: Adrián.

Árbitro: Artieda Navarro.

MONTECARLO 4-2 OLIVER

El Montecarlo provocó la primera derrota del curso del Oliver, en un partido muy bonito para el espectador, pleno de intensidad por ambos bandos. A pesar de ser su primer encuentro perdido, el cuadro azulgrana puede irse con la cabeza bien alta del José Luis Violeta, ya que lo hizo siendo fiel a si mismo, valiente y sin perder un ápice de su filosofía.

Garcés fue el autor del gol que rompía el resultado inicial de falta. También a pelota parada iba a venir el empate, en un balón bombeado por encima de Izan. Las defensas se impusieron en el resto de primera parte, con un Oliver muy bien plantado.

Empezaron bien los azulgranas la segunda mitad, pero un fallo sacando la pelota de zona defensiva, acabó en robo del Montecarlo con finalización de Gianluca. Vibrante tramo final, con varios tantos consecutivos y victoria final de los rojillos, lo que tiene que ser una importante inyección de moral, lo mismo para el Oliver, después de ver que puede competir de tú a tú ante los máximos aspirantes al título.

Montecarlo: Izan, Iannis, Lucas, Mateo, Tello, Gianluca, Garcés y Sancho. También jugaron: Tena, Escalona, Zenzano, Yarón y Adrián (ps).

Oliver: Andrés, Unax, Hugo, Álvaro Ros, Jorge, Alonso, Nando e Iván. También jugaron: Parra, Cristian, Samuel y David (ps).

Goles: 1-0, min. 6: Garcés. 1-1, min. 12: Hugo. 2-1, min. 32: Gianluca. 3-1, min. 45: Zenzano. 3-2, min. 46: Jorge. 4-2, min. 47: Garcés.

Árbitro: Covelo de Lemos.

VALDEFIERRO 0-7 AMISTAD

El Amistad es el nuevo líder en solitario de la Benjamín Preferente después de un sábado redondo, en el que hicieron bien los deberes en campo del Valdefierro y además sacaron provecho de la derrota del Oliver en La Paz.

El partido se puso en franquía para el Amistad con una salida explosiva, en la que hicieron un par de tantos que cogieron en frío al Valdefierro. A pesar de ese mal inicio, el Valdefierro se rehizo poco a poco y fue emparejando el choque, y acercándose a la portería rival, gracias a buenas contras.

Las diferencias entre uno y otro se fueron ampliando con el paso de los minutos. Los de casa se desespereraron con alguna decisión arbitral que los fue sacando del partido, mientras que los rojillos siguieron firmes para confirmar un tanteador final contundente,

Valdefierro: Eduardo, Guillermo, Gabriel, Luis, Vives, Marcos, Unai y Aarón. También jugaron: Mario y Álvaro.

Amistad: Matei, Rubén, Iker, Gorka, Longares, Corbinos, Diego e Iván. También jugaron: Álvaro, Saúl, Adilson y Santiago.

Goles: 0-1, min. 9: Gorka. 0-2, min. 10: Corbinos. 0-3, min. 37: Corbinos. 0-4, min. 41: Longares. 0-5, min. 44: Gorka. 0-6, min. 48: Adilson. 0-7, min. 50: Álvaro, en propia puerta.

Árbitro: Almarcegui Bozal.