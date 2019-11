El Actur vuelve a la senda de la victoria tras doblegar al Delicias con claridad

El Actur Pablo Iglesias se llevó los tres puntos en su recibimiento al Delicias Club Deportivo tras doblegarles por (3-1).

Al Actur Pablo Iglesias le costó arrancar, además tardó también en coger el sitio en el campo. La disposición táctica del Delicias, un claro 3-5-2, dificultó mucho el juego de los locales. En la primera parte tan solo hubo dos ocasiones claras para los rojiblancos. Una fue la jugada trenzada entre Piñero, Serrano y Herrejón que no supieron culminar, y poco después otra triangulación que, en este caso, Piñero no supo aprovechar. El Delicias no se acercó por la portería de Montanel.

Más información El Calatorao vence al Montecarlo por la mínima en un partido loco

En la segunda parte, el Actur Pablo Iglesias, mejoró considerablemente su juego y puso en apuros al Delicias. En el minuto 50, tuvo el cuadro visitante la ocasión más clara de todo el partido hasta el momento, pero Sañudo envió su disparo por encima del travesaño. El Actur, a partir de esa ocasión, tuvo más control del partido y elaboró de una forma más clara sus ocasiones.

Sebbar abrió el marcador con un gran disparo

En el minuto 66 llegó el gol de Sebbar, que disparó desde 30 metro y el balón entró por la escuadra. Además, en el minuto 76, amplió distancias el cuadro arlequinado con un gran disparo de Piñero al palo largo desde el pico del área.

Los últimos minutos de partido fueron un claro monólogo de los locales, que volvieron a anotar en el minuto 85 de partido con un gran disparo de Alejandro García desde la frontal del área. En el último minuto, maquilló el marcador el cuadro visitante en una polémica acción en la que los locales reclamaron una supuesta falta al portero que el colegiado no señaló.

Con este resultado, el Actur Pablo Iglesias vuelve a la senda de la victoria y se sitúa en la zona alta de la clasificación, mientras que el Delicias se coloca en la zona media de la tabla y vuelve a caer derrotado tras la victoria de la pasada jornada.

Ficha técnica:

Actur PI: Montanel, Urquiz, Puigdevall, Diest, Herrejón (García, 53), Piñero (Olles, 80), Salas, Vicien (Maqueda, 53), Serrano (Fernández, 71), Burgui y Sebbar.

Delicias: Sanguesa, Sánchez, Aldea, Millán, Navales (Barquín, 67), Sañudo (González, 77), Cambra (Pina, 55), Navaz, Pilaces, García y Navaz (García, 77).

Goles: 1-0, min 66: Sebbar. 20, min 76: Piñero. 3-0, min 85: García. 3-1, min 88: Barquín

Árbitro: Perdiguer Pérez. Amonestó a los locales Herrejón y Salas y a los visitantes Aldea, García y Sánchez.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición