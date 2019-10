El Ejea se queda sin tiempo y cae ante La Nucía

Frenazo a la buena trayectoria del Ejea que le aleja de las primeras posiciones de la clasificación. Los ejeanos pagaron cara su falta de ambición durante muchos minutos de juego y solamente cuando el marcador estuvo en contra espabiló. La clave estuvo en los cambios introducidos por el equipo alicantino que dieron otro aire al equipo.

Cedric fue el primero en generar peligro sobre la portería del conjunto aragonés después de un potente disparo a la media vuelta. Luego fue el turno de Fofo, desde la frontal. Sin embargo el marcador siguió a cero. La Nucía llevó el peso del partido en los primeros minutos del encuentro con un Ejea algo más conservador. En el minuto 24, Rafa Santos se tuvo que emplear a fondo con un tiro de Javi Cabezas tras una asistencia de Cedric. El Ejea apenas había computado en ocasiones pero en el minuto 26 Ballarín dio el primer susto a los locales con un tremendo disparo pero el palo detuvo el balón.

Ballarín se topó con el poste tras un potente disparo

La respuesta de los alicantinos no se hizo esperar y en el minuto 33, Jose Mas tuvo un mano a mano con Rafa Santos que el guardameta salvó in extermis en una gran intervención. La última oportunidad de la primera parte la tuvo Ramón pero no supo definir ante Óscar Fornés.

Tras el paso por los vestuarios, el ritmo de juego se mantuvo con dos equipos ambicioso e inconformistas que querían sumar los tres puntos. Como el marcador siguió sin modificarse, ambos entrenadores empezaron a mover el banquillo en busca de más energía ofensiva. Y el primero en encontrar el premio fue La Nucía. A los 67 minutos Morgado, que acababa de saltar al campo aprovechó una jugada entre Javi Cabezas y Titi para colocar el (1-0) ante el delirio de la afición local. Se le complicaba mucho el partido al Ejea que, ahora sí, tenía que arriesgar mucho para intentar igualar el marcador. Pero sus esfuerzos fueron en balde, ya que a los 79 minutos y cuando ya se enfilaba la recta final del encuentro, Titi logró el (2-0) tras un espléndido remate de cabeza a centro de Javi Cabezas.

Más información El Ebro se impone al Orihuela y empieza a hacerse fuerte como local

A pesar del claro marcador en contra, los aragoneses continuaron luchando en busca de un gol que le permitiera mantener unas mínimas esperanzas de puntuar. Y consiguieron su propósito en el minuto 90 cuando Torras anotó un penalti cometido por Pedraza. Pero apenas tuvo tiempo para intentar la gesta. Aunque Manu Molina, en el minuto 93, tuvo una enorme ocasión para que el milagro fuera posible.

Ficha técnica:

CF La Nucia: Óscar Fornés, Ortiz, Neftalí, Pedraza, José Mas; Fran Moreno, Juanan, Javi Cabezas (Juanji, 82), Fofo, Agüero (Morgado, 66), y Cedric (Titi, 60).

SD Ejea: Rafa Santos; Joe, Jordi Méndez, Dorado, Fonsi, Sarriegi, Ronald (Lafita, 79), Manu Molina, Torras, Ballarín (Lucho, 72) y Ramón (Otín, 72).

Goles: 1-0, min. 67: Morgado. 2-0, min. 79: Titi. 2-1, min. 90: Torras, de penalti.

Árbitro: Subirats Matamoros, catalán. Tarjetas amarillas a Pedraza, Juanan; a los visitantes Manu Molina, Ronald y Ramón