Resultados de la séptima jornada en División de Honor Cadete

STADIUM CASABLANCA 3-1 EBRO

Remontada del Stadium gracias a una gran segunda mitad. Los arlequinados golpearon primero en el marcador con un gol al cuarto de hora. Una falta lejana acababa colándose en el fondo de las mallas. Este primer acto no tuvo un claro dominador y la igualdad fue la tónica general durante estos cuarenta minutos iniciales.

Tras el paso por vestidores, los anfitriones salieron decididos a dar la vuelta al marcador. La estrategia a balón parado dio sus frutos para los hombres de Víctor Fuertes y Deza, jugador local, a través de un buen testarazo ponía las tablas cuando se cumplía el minuto 52. Poco después, Trias en una buena jugada colectiva obraba la remontada. Y Glera en el 72 ponía más tierra de por medio con el (3-1). El Stadium tuvo controlada esta segunda mitad en la que sacó provecho para dejar los puntos en casa.

Stadium Casablanca: Beltrán, Deza, Mallén, Andújar, Nosellas, Sesma (Liso, 60), Romeo (Silva, 65), Belenguer, Morell (Gelabert, 49), Iglesias (Trias, 55) y Glera.

Ebro: Vizcaíno, Samuel (Rubén Pérez, 55), Belenguer, Fuentes, Gajón (Ara, 55), Rodrigo, Cortés, Dominguéz, Atienza, Millán (Elvis, 66) y González.

Goles: 0-1, min. 15: Atienza. 1-1, min. 52: Deza. 2-1, min. 58: Trías. 3-1, min. 79: Glera.

Árbitro: Nivela González, amonestó a los locales Morell y Silva. Además mostró la cartulina amarilla a los visitantes Samuel y Gajón.

HUESCA 0-4 JUVENTUD

Victoria contundente del cuadro naranja en tierras altoaragonesas. Los zaragozanos cuajaron un sensacional encuentro donde dominaron de principio a fin. Los visitantes dispusieron de multitud de ocasiones durante el primer acto, pero solo Jesús Giménez, justo antes del descasno, era capaz de perforar la meta oscense en una jugada individual.

El segundo acto no trajo consigo grandes cambios en el guion y el Juventud tuvo controlado el encuentro en todo momento. Una internada por banda derecha de Giménez terminaba con un tiro cruzado al segundo palo y establecer el (0-2), así como también firmar su doblete particular. El central Charneca se sumó a la fiesta tras deshacerse previamente de dos rivales y acabar colando el esférico por la escuadra. Lasheras cerraba el marcador con un nuevo chut cruzado (0-4). No tuvieron su mejor día los azulgrana que se vieron sobrepasados por las continuas embestidas del rival.

Huesca: Raúl, López (Bernues, 41), Albero, Anglada, Aznar (Bardají, 59), Oya (Calvo, 66), Figueras (Acín, 32), Soria, Becerra, Bellón y Hernández.

Juventud: Láinez, Mballo, Lizaldez, Aranaz (Castuera, 67), Gumiel (Cantero, 70), Giménez, Medrano (Mejón, 73), Cerón, Gómez, Charneca y Yuste (Lasheras, 54).

Goles: 0-1, min. 40: Giménez. 0-2, min. 53: Giménez. 0-3, min. 73: Charneca. 0-4, min. 77: Lasheras.

Árbitro: Nadal Avellanas, amonestó al local Becerra y al visitante Lasheras.

ALCAÑIZ 0-3 MONTECARLO

No pudieron los turolenses estrenar su casillero de puntos ante un Montecarlo que solventó el duelo gracias a Roberto Hernández, el joven futbolista se erigió como el protagonista del enciuentro tras anotar un triplete. El Alcañiz dominó en la primera mitad muchas facetas del juego pero no generaba llegadas peligrosas.

Al poco tiempo de la reanudación, los zaragozanos abrirían el marcador con el primer tanto de Roberto Hernández. Una jugada desafortunada para los locales tras un rechace del portero acabaría en el segundo tanto, obra también de Hernández. Los anfitriones tiraron de casta y con más corazón que cabeza buscaron recortar distancias pero sin fortuna. Y ya en los últimos minutos, Hernández firmaba su triplete tras un rápido contra golpe para llevarse el máximo botín de tierras turolenses.

El triplete del borjano Roberto Hernández solventó el choque para el Montecarlo

Alcañiz: Sanz, Bosque, Fraga (Magán, 65), Vallés, Agud, Adán (Losilla, 56), Boix, Molins (Rivero, 48), Bielsa, Julián (Vives, 65) y Urrios.

Montecarlo: Palacios, Sanz, Artigas, Hernández, Arenero Due, Ciria, Abadía (Marcos, 63), Pintre (Guillermo, 49), López, Gómez (Egea, 56) y Mor.

Goles: 0-1, min. 45: Hernández. 0-2, min. 57: Hernández. 0-3, min. 79: Hernández.

Árbitro: Haghiac Mihaita, amonestó a los locales Fraga y Julián. Además mostró cartulina amarilla a los visitantes López y Marcos.

REAL ZARAGOZA 4-0 EL OLIVAR

El Real Zaragoza hizo gala de su capacidad asociativa en ataque para acabar superando el entremado defensivo olivarero. Los blanquillos abrieron la lata al cuarto de hora de juego gracias a Joel. El meta visitante, Raúl, mantuvo a su equipo en el encuentro con buenas intervenciones. Y con el resultado de victoria local por la mínima se llegaba al descanso.

El segundo acto volvió a estar controlado por un Real Zaragoza que se adueñó del esférico. El Olivar replegado atrás buscaba ser rápido y vertical tras robo, pero los anfitriones tejían largas jugadas con balón hasta que encontraban los espacios y así fueron cayendo el segundo, el tercero y el definitivo cuarto tanto.

Real Zaragoza: Martos, Cardiel, González, Lahoz, Martínez, Alegre (Lobede, 58), Joel (Montesinos, 64), Serrano (Fadel, 58), Espinal, De Roque (Sergio, 53) y Aragués.

El Olivar: Lahuerta, Cobzariu, Morte (Sancho, 58), Muñoz (Soro, 59), Redondo, Sáchez, Andrés, Sancho, Bernal (Bellosta, 51), Andaluz (Remón, 47) y Ceperuelo.

Goles: 1-0, min. 15: Joel. 2-0, min. 47: Aragués. 3-0, min. 69: Espinal. 4-0, min. 71: Soro, en propia puerta.

Árbitro: Buil Teller, amonestó al visitante Muñoz.

OLIVER 0-0 UNIÓN

Sin goles en La Camisera en un encuentro igualado. Los visitantes comenzaron mejor adueñándose del balón aunque sin generar peligro en los metros finales. Los azulgrana fueron de menos a más en esta primera mitad y acabaron teniendo ocasiones encerrando a su rival en campo propio.

Tras el paso por vestuarios, los anfitriones siguieron teniendo más el esférico pero no concretaban en ataque. Los últimos minutos no tuvieron un claro dominador y finalmente se concretaba el empate a cero y el reparto de puntos.

Oliver: Eduardo, Beamonte (Cimpoes, 66), Berdiel, Ros, Gómez, Gustrán (Sene, 47), Puigdevall (De Gregorio, 47), Lucas (Martín, 58), Nerín, Mime y Casañal.

Unión: Carrillo, Tapias, Gracia, Serrano, Galán, Lasarte (Belsué, 52), Casado (Arce, 55), Cerrato (Blanco, 67), Bueno (Ariel, 61), Traba y Lorente.

Árbitro: Muñiz Muñoz, amonestó al local Beamonte y al visitante Tapias.

EJEA 1-0 TERUEL

Victoria por la mínima de los cincovilleses ante un equipo visitante desdibujado durante gran parte del partido salvo la recta final. Betore lograba hacer el único tanto del partido al poco de la reanudación. El cuadro mudéjar intentó arañar algo de Ejea y en los últimos minutos dispuso de un par de ocasiones para empatar el partido sin fortuna. Euforia desatada en las filas de los locales tras lograr los primeros puntos de la temporada.

Ejea: González, Martínez, Samper (Hualde, 54), Vidarte, Mateo (Pablo, 77), Izuel, Gracia, San Martín, Betore, Gómez (Galabinov, 45) y De La Torre.

Teruel: Herrer, Víctor Pérez, Pescador (Vivas, 10), Jimenez, Llorens, Soriano (Salesa, 71), Lafuente (Gallego, 46), Calvo (Alberto, 41), Herrero, Sergio y Saiz.

Gol: 1-0, min. 42: Betore.

Árbitro: Sisamón Mateos, amonestó a los locales Vidarte, Izuel y Gracia. Además mostró amarilla a los visitantes Soriano, Sergio y Lafuente.

AMISTAD 2-0 MONZÓN

Tres puntos más para el Amistad y no ante un cualquiera. Los rojillos inflingían la primera derrota del Monzón en lo que va de temporada. Los de San Pantaleón comenzaron mejor siendo superiores con el balón. Liarte en el minuto 6 aprovechaba una acción a balón parado y poner en ventaja a los de casa. El último cuarto de hora de este primer acto pasó a ser dominado por los altoaragoneses. Los anfitriones más desordenados en el centro del campo en este lapso de tiempo perdieron momentáneamente el timón del encuentro.

El paso por vestidores trajo consigo un Amistad con las ideas claras. Los hombres de Javier Asensio plantearon un repliegue medio impidiendo al rival generar llegadas peligrosas. Ya en la recta final, Soler recibía un pase entre líneas y solo ante el meta definía para establecer el (2-0) definitivo.

Amistad: Sisamón, Liarte, Amores, Castillo, Soro (Pinilla, 65), Salcedo, Gonzalo (Beamonte, 41) (Soler, 54), Samuel Pérez (Erik, 76), Varela, Melo y Bratasanu.

Monzón: Kassimi, Monteagudo, Daniel (Navarro, 41), Antúnez, Wael, Albas, Sorinas (Tomás, 57), Recio, Marco, Edgar (Roc, 59) y Luis Rodríguez (Solano, 41).

Goles: 1-0, min. 6: Liarte. 2-0, min. 72: Soler.

Árbitro: Mejjoud Boukhal.

BALSAS 2-0 ESCALERILLAS

El acierto en ataque del conjunto avispa es suficiente para dejar los puntos en el Picarral. Un primer acto donde no hubo apenas ocasiones acabó con el gol del Balsas en su única llegada de peligro. Una falta desde el centro del campo, en el minuto 38, terminaba siendo colgada al área, el meta visitante rechazaba el esférico y el balón era aprovechado en segunda instancia por Contreras.

El Escalerillas al descanso modificó su sistema arriesgando un poco más. Y cuando se llegaba a la hora de partido, un nuevo rechace precedido de una gran intervención del meta visitante, Roy, era rematado por Duato para zanjar el encuentro (2-0). Tuvo alguna ocasión el cuadro del barrio Oliver pero no encontró la recompensa.

Balsas: Daniel, Raúl, Lahuerta, Mazas, Duato (Calvo, 68), Moreno, Contreras (Alejandro, 66), González (Manuel, 53), Vicén (Asier, 69), Barbuceanu (Soria, 61) y Piqueras.

Escalerillas: Roy, Vera (Lázaro, 69), Benítez, Monje, Lapesa, Pablo Rodríguez (Daniel, 50), Opoku, Alonso, Sebastián, Daniel (Leciñena, 60) y Langarita (Alcañiz, 59).

Goles: 1-0, min. 39: Contreras. 2-0, min. 58: Duato.

Árbitro: Lara Ajona, amonestó a los locales Moreno, Duato, Mazas y Huerta, así como al visitante Alcañiz.