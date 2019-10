Resultados de la sexta jornada en Benjamín Preferente

STADIUM CASABLANCA 3-3 MONTECARLO

Empate en el gran partido de la jornada, que posiblemente dejará un mejor sabor de boca en el lado del Stadium. Y es que el Montecarlo fue superior con balón, pero tuvo enfrente a un rival que contrarrestó las virtudes rojillas con una enorme entrega, mucha pelea y estando acertados en las áreas. Dio primero Stadium, en un despeje largo, en el que Javi ganó en velocidad a una adelantada defensa, llegó hasta Adrián, al que batió con clase. No perdió la calma el Montecarlo, en una situación inédita para ellos, la de ir perdiendo. Igualó Sancho de disparo con la pierna izquierda, y en la última jugada del primer tiempo, asistencia de Garcés para que remache Escalona.

Un golazo de Sancho, en un remate fortísimo que entró tras tocar en el travesaño parecía poner el partido decantado para los rojillos, pero Stadium aún no había dicho su última palabra, logrando la igualada gracias a Javi, que hizo el (2-3) y de Samuel, que en una pelota por la que peleó con coraje, lográndosela llevar, driblar al meta y anotar a portería vacía. Fue la culminación a un precioso partido por ambos bandos.

El partido de la jornada se saldaba con reparto de puntos entre el Casablanca y Montecarlo

Stadium Casablanca: Alberto, Sisa, Álvaro, Miguel, Nico, Samuel, Javi y Marcos. También jugaron: Gonzalo, Hugo y Valero.

Montecarlo: Adrián, Iannis, Tena, Mateo, Escalona, Tello, Garcés y Sancho. También jugaron: Gianluca, Yarón, Zenzano e Izan (ps).

Goles: 1-0, min. 7: Javi. 1-1, min. 13: Sancho. 1-2, min. 25: Escalona. 1-3, min. 35: Sancho. 2-3, min. 39: Javi. 3-3, min. 45: Samuel.

Árbitro: Hernansanz Biel.

SAN GREGORIO 1-8 AMISTAD

Llega a la media docena de triunfos el Amistad, ampliando su pleno victorioso en un inicio de temporada inmaculado. Era una visita a priori incómoda, ante un San Gregorio que venía con los ánimos crecidos tras conseguir sus primeros tres puntos de la campaña y en un campo, el de La Azucarera, que es de los que se pueden atragantar en un mal día. No fue así y los de Juslibol solventaron el compromiso con bastante tranquilidad, con un inicio fortísimo, en el que antes que se cumpliera el primer cuarto de hora ya habían llegado al 0-3 de ventaja. Lejos de aflojar el ritmo, incrementaron el nivel de juego y de goles en una segunda mitad en la que no dieron ningún tipo de opciones. Al menos el San Gregorio se fue con el consuelo de hacer el tanto de la honra, que además fue el último de los que se vio en la matinal.

San Gregorio: Adrián, Daniel, Darío, Sika, Álvaro, Abdel, Pablo y Héctor. También jugaron: Alfonso, Valverde e Izan (ps).

Amistad: Matei, Álvaro, Saúl, Iker, Gorka, Longares, Corbinos e Iván. También jugaron: Diego, Rubén, Adilson y Santiago.

Goles: 0-1, min. 3: Gorka. 0-2, min. 11: Iker. 0-3, min. 13: Iker. 0-4, min. 26: Corbinos. 0-5, min. 30: Gorka. 0-6, min. 36: Santiago. 0-7, min. 40: Santiago. 0-8, min. 45: Adilson. 1-8, min. 47: Sika.

Árbitro: Covelo de Lemos.

VALDEFIERRO 1-6 BALSAS PICARRAL

Respiro de alivio para el Balsas Picarral, capturando una victoria necesaria después de un arranque que no había sido el esperado. De nuevo llegó a domicilio, como en el anterior desplazamiento. Ahora tocará afinar como local en el Picarral para disipar cualquier duda. Por su parte, el Valdefierro, que empezó de manera sensacional, ha cogido una mala racha, con cuatro derrotas consecutivas, aunque los azules son un conjunto muy guerrero que seguro no se va a venir abajo por unos resultados negativos.

En lo que al encuentro respecta, el Balsas supo golpear al principio, con un par de dianas rápidas, algo que necesitaban para verse por delante en el marcador. De seguidas de hacer el 0-2, recortó distancias el Valdefierro, aunque antes del intermedio, Hugo volvió a poner con dos tantos de ventaja a los avispas.

Tomó riesgos el conjunto local, y con espacios libres resultaron letales los ataques visitantes, hasta llegar a un contundente 1-6, que tiene que servir como punto de arranque para los del Picarral.

Valdefierro: Eduardo, Guillermo, Luis, Vives, Álvaro, Marcos, Unai y Aarón. También jugaron: Mario, Gabriel y Samuel.

Balsas Picarral: Iván, Eric, Mario, Pablo, David, Javier, Juan y Raúl. También jugaron: Aguarón, Mariñosa, Hugo y Miguel.

Goles: 0-1, min. 4: David. 0-2, min. 11: Javier. 1-2, min. 12: Guillermo. 1-3, min. 22: Hugo. 1-4, min. 33: Hugo. 1-5, min. 46: David. 1-6, min. 47: Raúl.

Árbitro: Tejel Puisac.

EL OLIVAR 2-6 EBRO

Encuentro que sacó adelante el Ebro con más facilidad de la prevista, después de ir ganando prácticamente desde el pitido inicial. Y es que bastaron no más de 20 segundos para que los arlequinados se pusieran por delante, tras robar y marcar Iván. No bajaron el pistón y en un visto y no visto ya se habían situado con un cómodo 0-3. Situación casi idéntica para el Olivar a la vivida siete días atrás en Juslibol, que al igual que sucedió entonces, intentaron rectificar, y de nuevo estuvieron cerca de ponerse a poca distancia de diferencia de su rival. Además de su tanto, lanzaron un par de veces a los postes, una tras una buena mano del meta Iker y en una gran jugada individual de Lucas.

En el inicio del segundo periodo, aumentó la presión olivarera, incomodando a un Ebro que no estaba nada cómodo con pelota, hasta que cazaron una buena jugada que finalizó Adama delante del guardameta. Este tanto supuso la ruptura del partido, que ya fue controlado completamente por los de La Almozara, que mostraron una versión notable.

El Olivar: Luis, Velilla, Adrián, Lucas, Marcos, Hugo, Álvaro y Pardillos. También jugaron: Diego, David, César, Tiago y Diego (ps).

Ebro: Iker, Villarroya, Lorien, Guillermo, Yasser, Jorge, Iván y Youssef. También jugaron: Iker, David, Adama y Jorge (ps).

Goles: 0-1, min. 1: Iván. 0-2, min. 5: Guillermo. 0-3, min. 9: Iván. 1-3, min. 13: Hugo. 1-4, min. 31: Adama. 1-5, min. 38: Iván. 1-6, min. 47: Guillermo. 2-6, min. 50: Lucas.

Árbitro: Agustín Moreno.

Más información Resultados de la quinta jornada en Benjamín Preferente

EFB ALFINDÉN 0-4 SANTO DOMINGO JUVENTUD

EFB Alfindén: Mario, Álex, Raúl, Joel, Alfonso, Beltrán, Fran y Celia. También jugaron: Nathan, Izan, Marcos, Iván y Adrián.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, José Manuel, Santiago, Aarón, Samuel, Mario, Isaac e Iker. También jugaron: Bruno, Diego, Stanley y Manuel.

Goles: 0-1, min. 23: Manuel. 0-2, min. 26: Bruno. 0-3, min. 32: Isaac. 0-4, min. 36: Samuel.

Árbitro: Soler Lauroba.

ESCALERILLAS 2-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

Igualada a dos entre Escalerillas y Actur Pablo Iglesias en un partido en el que ambos necesitaban y buscaban hacerse con tres importantes puntos, pero en el que solo pudieron conseguir uno. Mucha tensión en una primera parte no muy vistosa, en la que ninguno logró soltarse la tensión por la importancia de lo que estaba en juego. Lo más peligroso, un par de acercamientos del Escalerillas, sin éxito en lo que a goles se refiere.

Se animaron las cosas gracias al gol de los rojiblancos, en un disparo cruzado de Marcos. No le pesó el verse por detrás a los locales, que remontaron en un par de minutos, los que transcurrieron entre que Javier hizo un gol de enorme calidad, de falta imparable, y el segundo de Muslim, que atento, aprovechaba un balón rechazado por el portero visitante. No quería volver a irse de vacío el Actur, y en un protestado penalti por mano, Ausere ponía las tablas finales y daba el primer punto a los suyos.

Escalerillas: Eduardo, Daniel, Abibakr, Iker, Iván, Víctor, Fabio y Muslim. También jugaron: Ronald y Aarón.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Ricardo, Santiago, Marcos, Ausere, Mario, Piñeiro y Sergio. También jugaron: Iker, Adrián y Chris (ps).

Goles: 0-1, min. 33: Marcos. 1-1, min. 36: Javier. 2-1, min. 38: Muslim. 2-2, min. 48: Ausere, de penalti.

Árbitro: Omar Diop.

STADIUM VENECIA 1-11 OLIVER

El Oliver dormirá como nuevo líder de la Benjamín Preferente después de un amplísimo triunfo en el campo del Stadium Venecia, en un choque que no tuvo apenas historia, lo que sucedió porque el Oliver completó un primer tiempo primoroso, marcando nueve veces en 19 minutos, disponiendo de más oportunidades aparte de los tantos, y lo que es mejor, jugando muy bien con balón. Al Stadium Venecia solo le quedó ver como su rival era superior y capear el temporal de la mejor manera posible.

Tuvieron el detallazo los entrenadores azulgranas de no querer hacer mucha más sangre, y dieron el mensaje de tener la pelota aunque sin profundizar, por lo que el segundo acto fue más plano y menos vistoso, con un parcial más ajustado, y en el que el Venecia acertó a marcar después de una buena presión en la salida de balón del Oliver.

Stadium Venecia: Javier, Marcos, Burillo, Antonio, Nicolás, Leo, Karim y Sergio. También jugaron: Aryen, Unay, Erik e Izan (ps).

Oliver: Andrés, Unax, Hugo, Álvaro Ros, Cristian, Jorge, Alonso y Nando. También jugaron: Parra, Samuel, Iván y David (ps).

Goles: 0-1, min. 3: Nando. 0-2, min. 4: Álvaro Ros. 0-3, min. 10: Alonso. 0-4, min. 11: Jorge. 0-5, min. 13: Jorge. 0-6, min. 14: Álvaro Ros. 0-7, min. 17: Iván. 0-8, min. 20: Samuel. 0-9, min. 22: Alonso. 0-10, min. 29: Nando. 1-10, min. 33: Leo. 1-11, min. 48: Álvaro Ros.

Árbitro: Sisamón Campoy.

HERNÁN CORTÉS 4-1 VILLANUEVA

Después de dos derrotas seguidas, vuelve al camino ganador el Hernán Cortés, que superó a un combativo Villanueva, en un duelo intenso, en el que los primeros minutos acabaron siendo decisivos. Y es que apenas habían pasado 60 segundos cuando Mikel, desde fuera del área, deshacía el 0-0 inicial. Poco después, Álvaro hacía el segundo disparando desde el área pequeña. Más ocasiones en ambas porterías, pero con ese par de goles se llegaría al intermedio con ventaja local.

En una de las buenas jugadas que protagonizó el Villanueva, iban a recortar distancias los del Enrique Porta, de lanzamiento cruzado, después de varias combinaciones de calidad. Apenas pudieron ilusionarse con el empate los visitantes, ya que dos minutos más tarde, Héctor anotaba tras aprovechar un pase bombeado. En una contra, en el minuto 45, llegaría el 4-1 final, obra de Iker, para sumar el tercer triunfo del Hernán para alcanzar los nueve puntos en la tabla.

Hernán Cortés: Mateo, Nicolás, Álvaro, Roberto, Royo, Héctor, Mikel y Adrián. También jugaron: Javier, Iker y Miguel.

Villanueva: Nicolás, Demian, Pedro, Lahoz, Abad, Jonás, Erik y Lorien. También jugaron: Lorenzo, Mateo y Javier (ps).

Goles: 1-0, min. 1: Mikel. 2-0, min. 5: Álvaro. 2-1, min. 31: Erik. 3-1, min. 33: Héctor. 4-1, min. 45: Iker.

Árbitro: Curiel Pérez.