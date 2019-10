Hernández castiga al Montecarlo en su visita a Cella

El Cella se lleva tres puntos de oro ante un Montecarlo que no termina de arrancar. Partido muy disputado entre dos conjuntos muy necesitados, que saben que necesitan los puntos como el comer, pese a lo temprano de la fecha. Salió muy metido el cuadro local, que intentaba imponer su ley en el centro del campo. Los rojillos, buscaban combinaciones por dentro, pero la zaga celeste no sufría demasiado. Alfonso Hernández iba a adelantar a los suyos tras una buena definición ante el meta zaragozano. Apenas se acababan de superar los primeros diez minutos y el Cella ya mandaba en el electrónico. Los del José Luis Violeta consiguieron arrebatar el esférico a los turolenses, pero no generaban peligro en la meta defendida por Catalán. Así, con el Cella cómodo sobre el verde, se llegó al ecuador del encuentro.

El Cella sale de puestos de descenso con esta victoria

El paso por vestuarios no cambió la dinámica, pues eran los rojillos los que movían el esférico a su antojo, pero no lograban abrir hueco en la bien plantada muralla turolense. El Cella, intentaba llegar con peligro buscando la espalda de los zagueros rojillos, que no estaban por la labor de renunciar a los tres puntos tan rápido, cortaban todos los envíos. Sin embargo, nada pudieron hacer en el segundo tanto del Cella, obra, otra vez, de Hernández que se sacó un disparo seco ante el que nada pudo hacer Ortiz. Lo intentó a la desesperada el Montecarlo, pero no logró llevar peligro a la meta local, firmando así su derrota en su visita a El Carro.

Ficha técnica:

Cella: Catalán, Leandro Torres (Da Silva, 85), López, Royo (Navarrete, 86), Blasco (Gala, 75), Ferrer, Hernández (Diego, 75), Herranz, Diaby (Martín, 69), Pedro y Romo.

Montecarlo: Ortiz, Cantero, Roberto (Vicente, 69), Cardiel, Carlos (Bueno, 69), Aitor, Fabregat, Ramón, Seck, Marco y Farid.

Goles: 1-0, min. 13: Hernández. 2-0 min. 79: Hernández.

Árbitro: Buj Edo.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.