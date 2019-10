Resultados de la quinta jornada en Alevín Preferente

CASABLANCA 2-2 AMISTAD

Igualado encuentro el que se ha podido ver sobre el césped del Gregorio Usabel. Partido de rachas y alternativas, con momentos de dominio para el Casablanca en el primer cuarto de hora que no era materializado en claras ocasiones. De esta manera, Marín adelantaba a los visitantes tras una buena jugada colectiva. A partir de ahí, llegaba la locura en la segunda parte, con tres goles en apenas ocho minutos. Un correcalles constante en el que ambas entidades mostraban una buena imagen.

Stadium Casablanca: Puyal, Palacio, Cantarero, Rufat, Gracia, Segura, Tejero, Antón, Sánchez, Villacampa y Martínez. También jugaron: Sacramento, Gracia, De Francisco, Aznar y Molina.

Amistad: García, Ariza, Parra, Girona, Montesinos, Corcoles, Melo, Ariza, Marín, Ruiz y Gracia. También jugaron: Pinilla, García, Hernando, Alvira y Sáez.

Goles: 0-1 min. 21: Marín, 0-2 min. 51: Melo, 1-2 min. 54: Gracia, 2-2 min. 59: Segura.

Árbitro: Gimeno Barrabés.

BALSAS PICARRAL 0-2 CD EBRO

El CD Ebro salió muy centrado y metido de lleno en el partido en el césped del CMF Picarral. Con una exigente presión y una línea defensiva adelantada, trataban de robar y forzar pérdidas de balón al Balsas. De esta manera, terminaban llegando los goles de Chadli y González. Los visitantes disminuían el ritmo y procuraban no cometer errores. El Balsas Picarral tuvo varias llegadas, sobre todo por banda derecha en la segunda parte, pero ya no se movería el marcador.

Balsas Picarral: Alba, García, Clavero, Berges, Lorén, Forcén, del Barrio, Reche, García, Báez y Barea. También jugaron: Pérez, Chaure, Meléndez, Domingo, Vallano.

CD Ebro: Iravedra, De Lope, Martín, Sanz, Rodrigo, Sebastián, Val, Sierra, Núñez, Chadli, González. También jugaron: Pardos, Manu, Abad, Vicente y César.

Goles: 0-1 min. 22: Chadli, 0-2 min. 29: González.

Árbitro: Fortea Laguna

OLIVAR 2-1 VALDEFIERRO

Frenética primera parte con un alto ritmo e intensidad por parte de ambos equipos. No tardaba en adelantarse el Olivar por medio de una brillante resolución de Acevedo tras una serie de rechaces y un balón que el Valdefierro no era capaz de despejar. Hubo ocasiones para el 2-0, o para el 1-1, pero no cambiaba la situación. Anquela empataba y poco después Yus lograba el tanto de la victoria para el Olivar. Todavía tuvieron que sufrir y encomendarse a una parada salvadora de Soguero para amarrar el triunfo.

Olivar: Soguero, Iritia, García, Duce, Cerezo, Yus, Murillo, García, Moreno, Acevedo y Azua. También jugaron: Redolar, Cabero, Emperador, Ortín y Turón.

Valdefierro: Pescador, Castro, Capapey, Gascón, Lorente, Anquela, Martímez, Monsec, Pardos, Montero y Serrano. También jugaron: Cristóbal, Manzano, Ayed, Guebre y Santos.

Goles: 1-0 min. 10: Acevedo, 1-1 min. 37: Anquela, 2-1 min. 40: Yus

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a los locales Acevedo y Cabero.

LA UNIÓN 1-0 SAN JOSÉ

San José entró en juego con las ideas más claras, tratando de circular el balón y llegando a meter balones con peligro a la espalda de los defensas. Urgen tenía que emplearse a fondo para salvar una acción que pudo derivar en gol. Poco a poco se le fuero apagando las pilar, mientras que La Unión se sentía más cómodo, con menos kilómetros en sus piernas. Hugo Rived era el encargado de darle los tres puntos a su equipo, que supo aguantar el resto de los minutos.

La Unión: Urgel, Loza, Larraz, Perales, Gordo, Portero, Cantero, Funés, García, Sánchez y Cristóbal. También jugaron: Abella, Sanz, Rived, Megino, Ferrer.

San José: Lasaosa, Bravo, Rodríguez, Sanz, Chicomín, Benítez, Castellano, Casao, Lahoz, Beltrán y Cantín. También jugaron: Marzo, Sidibe y Romeo.

Goles: 1-0 min. 34: Hugo Rived

Árbitro: Ramo Andrés

Un gol en propia meta trastocó los planes del Real Zaragoza

REAL ZARAGOZA 3-1 JUVENTUD

Dominio desde el primer momento del Real Zaragoza que se adelantaba por medio de Bescos. En una acción de infortunio, Vidal trataba de cortar un pase a ras de suelo, con el contratiempo de que ese balón terminaba en el fondo de las mallas. El Real Zaragoza se quedó unos minutos tocado por esa circunstancia, pero volvió a la carga. Monzón y So Delgado respondían y dejaban el 3-1 definitivo.

Real Zaragoza: Royo, Carrillo, Salazar, Gomes, Vidal, Monzón, Casas, Cilla, Andrei, Bescos y So Delgado. También jugaron: Manero, Manolache, Cortés, Abián y Villabona.

Juventud: Uche, Peña, Ceesay, Fuertes, Villalba, Lacosta, Abeso, Val, Betato, Murillo y Sall. También jugaron: Iglesias, Sancho, Salomón, Urquizu y Tunkara.

Goles: 1-0 min. 3: Bescos, 1-1 min. 27: Vidal (pp), 2-1 min. 47: Monzón, 3-1 min. 54: So Delgado.

Árbitro: Falces Castillo

RACING ZARAGOZA 1-1 OLIVER

Poco fútbol en los primeros quince minutos, con dos equipos que se mantenían el respeto y no querían asumir riesgos. Carreras adelantaba a los visitantes culminando una buena acción colectiva, mientras que Lorao se anticipaba para lograr el empate. El Oliver pasó a tener un mayor dominio en la segunda parte, pero con falta de puntería. El Racing buscaba situaciones de contrataque, aunque del mismo modo no tenía fortuna.

Racing Zaragoza: Kirilov, Fernández, Cisneros, Alonso, del Río, Navarro, Magdaleno, Moreno, Falcón, Aguilar y Buil. También jugaron: Falcón, Maza, Saz, Hamid y Lorao.

Oliver: Garrido, Jiménez, Bartibas, Becerril, Condón, Marín, Barril, Pérez, Carreras, Pérez y Seral. También jugaron: López, Martín, Alcázar, Ariño y Clavería.

Goles: 0-1 min. 19: Carreras, 1-1 min. 29: Lorao.

Árbitro: Salas Morilla

