El RZD Aragón rescata un punto sobre la bocina en el feudo del Valdefierro

El filial del Real Zaragoza sumaba un nuevo empate, esta vez en el campo de un necesitado Valdefierro. Los azulones estuvieron muy cerca de sellar su segundo triunfo del curso, pero en el descuento Sancho puso las definitivas tablas en el electrónico.

Empezaban las cosas de cara para los anfitriones ya en el minuto seis. Un saque de banda colgado al área rival terminaba en varios rechaces hasta que Julián lograba poner por delante al Valdefierro. Los visitantes no se vinieron abajo y se hicieron con el esférico aunque no terminaban de concretar oportunidades ante un rival bien plantado atrás. Antes de llegar a la media hora de juego, el filial aprovechaba un saque de esquina para igualar la contienda. El córner botado al segundo palo era recogido por Carlos Vicente que centraba de nuevo al palo lejano para dejar en bandeja a Baselga el tanto. El ariete no falló a su cita goleadora y metía de lleno a su equipo de nuevo en el encuentro.

Los visitantes se encontraban más cómodos sobre el campo y poco después daban la vuelta al marcador. Un nuevo centro al segundo palo era recogido por Carlos Vicente para poner en ventaja a los chicos de la Ciudad Deportiva. Los pupilos de Javier Garcés tuvieron más ocasiones para haber finiquitado el encuentro pero no encontraron la recompensa del gol por tercera vez durante este primer acto.

Tras el paso por vestuarios, el Valdefierro realizó una serie de cambios tácticos que le permitieron ir en busca del empate. Una buena jugada por banda derecha entre los azulones Toño, Urquizo y Jona terminaba siendo culminada por Roldán para imponer las tablas de nuevo. Este nuevo tanto de los locales les espoleó en busca del tercero y así mandar en el electrónico. La euforia local llegaría con ese ansiado tanto obra de Urquizo que libre de marca remachaba al fondo de las mallas un nuevo centro.

La reacción del Valdefierro tras el descanso llegaba en forma de dos goles

Restaba poco menos de media hora y el Valdefierro intentaba defender el resultado a su favor. El Deportivo Aragón, por su parte, introdujo una serie de cambios ofensivos para no marcharse de vacío. El filial dispuso de varias ocasiones para anotar pero Marco, meta local, y el desacierto en otras acciones hacían presagiar un valioso triunfo local. Y en el descuento con un cuadro visitante volcado en el área rival llegaba el tanto de la igualada por medio de Sancho.

Más información El San Juan merece más ante un Illueca que saca un valioso punto de El Gállego

Ficha técnica:

Valdefierro: Láinez, Antonio García, Julián, Ariño (Urquizo, 46), Roldán, Fernández, Gomis (Barbarín, 80), Latorre, Aso, Torres (Daniel, 7) y Marín.

RZD Aragón: Sergio García, Borge (Castillo, 73), Marcén, Álvarez, Javier Hernández, Aguado, Carlos Vicente (Sancho, 67), Otu, Baselga, Benedet (Forcén, 67) y Ahmed.

Goles: 1-0, min. 6: Julián. 1-1, min. 26: Baselga. 1-2, min. 33: Carlos Vicente. 2-2, min. 54: Roldán. 3-2, min. 65: Urquizo. 3-3, min. 89: Sancho.

Árbitro: Gimeno Otal, amonestó a los azulones Marín, Roldán, Latorre y Barbarín. Por otro lado, mostró la cartulina amarilla al visitante Benedet.