El Tarazona remonta a domicilio al Tamarite para seguir invicto

El Tarazona se llevó los tres puntos en su visita a la Colomina, feudo del Tamarite, con un sufrido resultado final de (2-3). El encuentro se le escapó a los locales en varias acciones concretas tras haber desaprovechado varias ocasiones claras de gol en la primera parte.

Arrancó el encuentro con un gran Tamarite sobre el verde, con gran intensidad y una eficaz presión. Se adelantaron en el 34 los locales con un buen disparo de Casals tras una buena jugada trenzada entre varios jugadores de ataque. El Tamarite no bajó el ritmo y tuvo varias acciones con las que pudo haber aumentado su renta, una de ellas fue un fuerte disparo al palo. El Tarazona no supo reaccionar a los ataques de los locales y no generó peligro sobre la meta de Salas.

Tras el descanso, el Tamarite bajó el ritmo y se vio muy superado por el Tarazona, que comenzó a dominar con claridad y a acumular prácticamente la totalidad de la posesión. Igualó el encuentro Diego de la Mata en el minuto 57 con un buen disparo desde la frontal del área. El cuadro visistante, aprovechando la ausencia de uno de los jugadores locales, anotó el segundo, con la firma de Sergio Sánchez tras culminar una buena jugada trenzada.

Rausell sentenció el encuentro en el minuto 90

Tras el tanto encajado, el partido careció de orden y ninguno de los dos equipos llevó el peso del partido. En los últimos minutos, el Tamarite encajó el tercer gol en un eficaz contragolpe visistante. Sidahmed anotó el definitivo (2-3) con un buen remate de cabeza tras un centro lateral.

Con esta vicotoria, el Tarazona prolonga su buena racha y se sitúa en la zona noble de la cladificación junto con el Sariñena y el Teruel, mientras que el Tamarite encadena cuatro jornadas sin vencer.

Ficha técnica:

Tamarite: Salas, Flo (Casals, 73), Delgado, Balue (Bernado, 62), Varilla, Raluy, Berbegal, Ars, Kamate, Espinosa y Casals (Sidahmed, 69).

Tarazona: Company, de la Mata, González, Sánchez (Escarda, 81), Ortiz (Oliver, 87), Santiago (Rami, 74), Santigosa, Molinos, Rausell, González y Martín

Goles: 1-0, min 34: Casals. 1-1, min 57: de la Mata. 1-2, min 59: Sánchez. 1-3, min 90: Rausell. 2-3, min 92: Sidahmed.

Árbitro: Almenara Martínez. Amonestó a los locales Flo, CAsals, Delgado, Ars, Kamate y Espinosa y a los visitantes Rausell, Company y de la Mata.

