Mainz rescata un punto para el Ejea en el complejo estadio de Castalia

Un penalti en el tiempo de añadido le dio un punto de auténtico oro a un Ejea que tuvo que remar contracorriente durante muchos minutos del partido. César Díaz puso por delante a los orelluts en la primera parte e incluso el Castellón pudo sentenciar el partido. No lo hizo y lo acabó pagando. El Ejea siempre creyó y al final obtuvo una justa recompensa.

El Castellón, apoyado por una grada que llenó prácticamente Castalia, salió a por todas. Dominaron los anfitriones en los primeros compases del partido, pero sin llegar con claridad a la portería defendida por Rafa Ramos. Al cuarto de hora llegó el premio a la constancia local. El albinegro César Díaz puso por delante a su equipo, el Castellón siguió insistiendo en ataque en busca de un segundo tanto que le pudiera dar tranquilidad antes del descanso. Sin embargo, las opciones de gol no llegaban porque el Ejea estaba trabajando muy bien en defensa.

A los 35 minutos, los locales pudieron incrementar la cuenta en el marcador después de una gran jugada de Jamelli que no acabó por definir ante Rafa Santos. Una jugada muy aplaudida en Castalia. Los últimos diez minutos fueron de monotonía sin que sucediera nada en las dos áreas.

Jamelli, jugador aragonés en las filas del Castellón demostró ser un referente en su equipo

Se esperaba más el Ejea en la segunda mitad, y lo cierto es que no defraudó. Los visitantes saltaron al terreno de juego con mucha más ambición y buscando en todo momento el tanto del empate. Una igualada que a medida que fueron transcurriendo los minutos no llegaba. Les costaba mucho llegar con cierta claridad a los ejeanos al área castellonense. Incluso en el minuto 74, César Díaz estuvo cerca de sentenciar el enfrentamiento para el Castellón, pero no estuvo acertado con picar el balón ante el portero rival. Los minutos se fueron consumiendo y el conjunto aragonés empezó a crear peligro en el área albinegra.

Ya en los últimos instantes, César Díaz intentó sorprender a Rafa Santos pero el meta visitante supo reaccionar bien ante el disparo del delantero. Y cuando ya todo el mundo firmaba la victoria para el Castellón llegó el penalti para el Ejea que cometió Satrústegui al disputar un balón. El colegiado no dudó en ningún momento y David Mainz logró marcar desde los once metros sin que Á. Campos pudiera hacer nada. Ya no hubo tiempo para casi nada más y el partido finalizó con empate a uno ante la satisfacción de la expedición de un Ejea que luchó hasta el final para arrancar un buen resultado de Castalia. Lo consiguió.

Más información El Ebro estrena su casillero de victorias como local ante el Atlético Levante

Ficha técnica:

CD Castellón: Campos, Muguruza, Verdés, Satrústegui, Víctor, Carles, Calavera, Jamelli (Gálvez, 85), Serra (Jairo, 76), Cubillas (Gutiérrez, 60) y César Díaz.

SD Ejea: Rafa Santos; Azcué (David Mainz, 81), Chechu Dorado, Imanol (Ronald, 61), Ramón (Ballarín, 67), Torras, Kike Hermoso, Jordi Méndez, Tena, Manu Molina y Fonsi.

Goles: 1-0, min. 15: César Díaz. 1-1, min. 91: Mainz.

Árbitro: Busquets Ferrer, balear. Tarjetas amarillas a los locales Satrústegui, Rubén Díez y Carles; y a los visitantes Imanol, Ronald, Jordi Méndez y David Mainz.