Justo reparto de puntos entre Giner y Ejea

El Giner empezaba con una sólida línea de cuatro hombres atrás muy bien posicionados para lograr que los delanteros del Ejea quedasen en situación de fuera de juego. En un campo pequeño, ambos equipos apostaban por el juego directo y tenían que estar muy atentos a las segundas jugadas.

Disponía de más ocasiones en la primera parte el Ejea, que pudo adelantarse pero se topaba con las buenas intervenciones de Echeverría y la falta de claridad de ideas a la hora de definir las jugadas. El Giner no se ponía nervioso y se defendía con lo justo para llegar al descanso sin que se moviese el marcador y poder refrescar las ideas.

El Giner se adelantaba en un error de entendimiento del Ejea

En la segunda parte, cambiaban las tornas. El Giner era un ciclón, especialmente en los primeros quince minutos y el Ejea no llegaba en ese intervalo al área rival. Sin embargo, el error llegaba en un error de entendimiento entre dos jugadores del Ejea que suponía una peligrosa pérdida de balón. Gracias a ello, Pachecho se plantaba solo contra el portero y le batía por bajo.

El gol hacía reaccionar al Ejea y no tardaba en empatar cinco minutos después. Tras un córner, el balón rematado impactaba en la espalda de un jugador del Giner. Los locales no fueron capaces de rechazar y el Ejea, por medio de García, aprovechaba para firmar la igualada. Los últimos minutos fueron los más vistosos del encuentro. Ambos equipos tuvieron ocasiones para ganar, pero ya no se movería el marcador en un justo reparto de puntos.

Giner: Echeverría, Ayadi, Martínez (Jiménez, 67), Hernández (Gabarre, 69), Floría, Balde (Castillo, 44), Catalán, Simón (Calvo, 74), Pacheco, Alloza y Vera.

Ejea: Acín, Valiente, Bericat, García (Azuara, 70), Florián (Yebouah, 38), Cortías, Barrena (Bese, 54), Mayayo (Bueno, 76), García, Gericó y Marcellán.

Goles: 1-0 min. 65: Pacheco, 1-1 min. 70: García.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Martínez y Castillo y a los visitantes Barrena, Gericó, Valiente y Besé.

