La Peña Fragatina vence al Biescas en un partido muy disputado

La Peña Fragatina sumó su primera victoria en casa, en un partido muy intenso, ante un Biescas que no se rindió en ningún momento y que acarició, por un instante, la posibilidad de llevarse un empate. La Peña llevó el peso del partido y tuvo el control del mismo, pero no pudo respirar tranquila ni cantar victoria hasta el pitido final.

Los locales sufrieron al final por su falta de acierto

Arrancó con fuerza la Peña y no se llegaba al minuto 10’ cuando un balón colgado al área visistante, lo luchó Borja, lo suficiente para que Zamora no pudiera atajar y David Polo, atento, adelantó a los peñeros. No tardó en dar la réplica el Biescas, también muy activo en esos primeros compases de partido, y Samper encaró a Hernán, pero el joven guardameta de la Peña aguantó bien el mano a mano y rechazó la ocasión visitante. El partido se igualó por momentos con dos equipos que manejaban bien sus armas. El Biescas se mostraba vertical y directo y la Peña mimaba más el balón, al son que marcaban Saúl y Montull en la medular. Los peñeros inclinaron en partido a su lado en la recta final del primer tiempo, en que con un Borja profundo le ganaron la espalda a la defensa del Biescas creando hasta tres opciones claras de gol. La que más, la tuvo Grego, tras buena asistencia de Borja, pero con todo a favor envió a las nubes.

La Peña Fragatina se mostró dominante en el arranque del segundo tiempo. Controlaba el balón y el juego, no sufría atrás y daba la impresión de que pronto sentenciaría el partido. No lo hizo y tocó sufrir cuando en el ecuador del segundo acto, bien por el calor, por el físico, por la reacción del Biescas o porque Saúl pidió el cambio, el partido se descontroló, aparecieron los espacios y el Biescas empezó a pisar el área de Hernán que se lució al rechazar un chut duro de Jorge Pérez. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora, un centro alto al área pequeña, y el propio Jorge Pérez lo cazó de cabeza para llevar el esférico a la red de Hernán. Era un golpe duro para la Peña, pero su reacción fue inmediata, en forma de slalom de Borja por banda derecha con cambio de sentido al otro lado para que Cartagena, fresco en ese momento, le ganara la espalda a su marcador para poner a la Peña en ventaja otra vez. En el cuarto de hora final, la Peña pudo sentenciar a la contra, ya que tuvo tres opciones clarísimas, con un remate de Polo a puerta vacía que se estrelló en el larguero. El Biescas ya no pudo hacer daño arriba y la Peña aseguró su primera victoria en casa.

Ficha técnica:

Peña Fragatina: Hernán, Foncillas, Orús, Sanz, Espitia, Saúl (Cartagena, 65’), Montull, Jover, Borja (Beatriz, 81’), Grego (Aribáu, 59’), y David Polo (Sergio Polo, 46’).

Biescas: Zamora, Andreu, Urieta, Sierra, López Arto, Aso, Molano, Alluè (Oliván, 86’), Navarro, Samper y Jorge Pérez.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a Zamora, Sierra, Molano y López Arto, del Biescas, y a Sergio Polo, Jover y Cartagena, de la Peña Fragatina.

Goles: 1-0, min. 6’: David Polo; 1-1, min. 75’: Jorge Pérez; 2-1, min. 77’: Cartagena.

