Resultados de la cuarta jornada en División de Honor Cadete

HUESCA 2-3 OLIVER

Encuentro entretenido el que se pudo ver en el campo de San Jorge. Ambas escuadras exhibieron una intensa lucha durante todo el partido. Los locales se adueñaron del esférico pero apenas generaban peligro ante un rival muy bien plantado. El Oliver demostró tener las ideas muy claras y ser muy rápido en ataque después de cada recuperación de balón. Iba a ser la escuadra zaragozana quien rompiese el marcador inicial. Pedro remataba una buena acción vertical precedida de un robo y posterior centro para subir el primero al marcador. Las cosas se iban a poner más de cara para los hombres de Diego Cabeza tras aprovechar un penalti.

Tras el paso por vestuarios, los anfitriones dispusieron de una pena máxima pero el meta Brosed detuvo el lanzamiento desde los once metros. No desistieron los oscenses que lograban recortar distancias en el marcador pasado el minuto 70. Acto seguido, los visitantes ponían más tierra de por medio. Unai remataba libre de marca en el segundo palo un saque de esquina y ponía de nuevo muy cuesta arriba las cosas para los de casa. Ya en la recta final, el Huesca volvió a recortar distancias con un disparo desde fuera del área pero no hubo tiempo para más.

Huesca: Soria, Rodríguez, Sierra, Aznar (Bernues, 70), Anglada, Calvo, Oya (Marcos, 73), Hernández, Becerra, Bardají (Acín, 47) y Figueras (Bellón, 47).

Oliver: Brosed, Beamonte, Berdiel, Aguiar, Gómez, Martín (Ros, 47), Pedro, De Gregorio (Cimpoes, 55), Unai, Sene (Gustrán, 59) y Casañal (Mime, 73).

Goles: 0-1, min. 14: Pedro. 0-2, min. 22: Martín. 1-2, min. 70: Calvo. 1-3, min. 72: Unai. 2-3, min. 80: Hernández.

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó a los locales Oya, Becerra, Fernández y Sierra. Por otro lado, mostró cartulina amarilla al visitante Pedro.

JUVENTUD 3-0 EJEA

El Juventud sumaba tres nuevos puntos ante un Ejea que resistió la primera mitad. Los naranjas llevaron el peso del partido ante un rival que se limitó a defender ordenado en su campo. Los locales se hicieron dueños del balón desde el primer momento pero no terminaban de concretar en los últimos metros durante el primer acto.

Tras el paso por vestuarios, Rubén Floria, técnico de los zaragozanos, introdujo una serie de cambios que tuvieron su efecto. Un pase diagonal trazado por los anfitriones acaba cogiendo la espalda a la zaga visitante y Medrano definía para abrir la lata. Acto seguido, un centro del Juventud terminaba colándose en la meta ejeana en propia puerta. Y ya en el último momento Giménez definía a la perfección para cerrar el marcador con el (3-0) definitvo.

El Juventud sentenció en la segunda mitad anotando los tres tantos del partido

Juventud: Láinez, Alhajas (Mballo, 41), Cantero (Medrano, 47), Lizaldez, Aranaz, Giménez, Lasheras, Cerón, Calvo, Gómez y Charneca (Castuera, 63).

Ejea: González, Martínez, Vidarte, Arrieta (Ciudad, 60), Hualde, Mateo, Izuel (Cabezón, 47), Javier Gracia, Pablo Gómez, San Martín y David Gómez.

Goles: 1-0, min. 49: Medrano. 2-0, min. 52: Martínez (en propia puerta). 3-0, min. 79: Giménez.

Árbitro: Horndler Gil. Amonestó a los locales Cantero, Gómez, Calvo y Lizaldez. Por otro lado, mostró cartulina amarilla a los ejeanos Gómez, Izuel, Javier Gracia y Vidarte.

MONZÓN 4-1 ESCALERILLAS

El Monzón vencía sin demasiados apuros este sábado a un Escalerillas que fue de más a menos. Los oscenses abrían la lata con un tiro lejano Luis cuando se rozaba el cuarto de hora de juego. Los zaragozanos aprovecharon la siguiente jugada para igualar la contienda tras enlazar una buena jugada colectiva. Alcañiz enganchaba una volea dentro del área para igualar la contienda. Posteriormente, el meta visitante, Aliaga, realizaba una gran parada al segundo palo para evitar que el remate de Marco acabase en el fondo de las mallas. Cuando se encaraba la recta final del primer acto, Marco de nuevo, anotaba y ponía en ventaja a los anfitriones.

Tras el paso por vestidores, los rojiblancos siguieron dominando en ataque y fruto de ello llegaron los dos postes. Estas oportunidades fueron la antesala del tercer tanto, Roc en jugada persona acababa asistiendo a Marco para que este culminase su doblete particular. Y el último tanto llegaría de córner olímpico tras un lanzamiento magistral de Luis.

Monzón: Monter, Monteagudo, Molina (Navarro, 45), Antunez, Daniel Rodríguez, Albas, Tomás (Colomina, 58), Ferrer, Marco (Sorinas, 79), Hugo (Wael, 75) y Luis.

Escalerillas: Aliaga, Lázaro (Lapesa, 41), Monje, Benítez, Opoku, Daniel, Sebastián, Leciñena (Cabrera, 55), Hugo (Vera, 41), Daniel Hernández (García, 65) y Alcañiz (Alonso, 47).

Goles: 1-0, min. 14: Luis. 1-1, min. 16: Alcañiz. 2-1, min. 35: Marco. 3-1, min. 60: Marco. 4-1, min. 79: Luis.

Árbitro: Estallo Alcubierre, amonestó al local Hugo.

EL OLIVAR 0-1 BALSAS PICARRAL

Partido que se resolvió con un solitario tanto en una acción a balón parado. Encuentro en el que hubo pocas ocasiones por parte de ambos conjuntos. El Olivar marcado por la necesidad de puntuar planteó un encuentro metido atrás, ordenado y buscando rápidas acciones a la contra. Mientras el Balsas intentó adueñarse del balón y hacer daño especialmente por banda con centros laterales. Cuando se llegaba al minuto 20, un centro al área olivarera terminaba en un entramado de piernas y el esférico acababa dentro de la meta de Benito. El conjunto supo sacar provecho de ese solitario tanto para acabar llevándose los tres puntos al Picarral.

El Olivar: Benito, Serrano, Morte, Remón (Andaluz, 53), Redondo, Martínez (Muñoz, 68), Marcos Rubio, Garcés (Bellosta, 74), Andrés, Bernal (Soro, 74) y Sancho.

Balsas Picarral: Correas, Pablo García (Raúl, 74), Huerta, Mazas, Duato, Eito (David, 53), Contreras, Calvo (Moreno, 66), Vicen (Mozota, 74), Constantin (Sebastián, 53) y Piqueras.

Gol: 0-1, min. 20: Sancho (en propia puerta).

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó al local Serrano.

TERUEL 0-0 LA UNIÓN

Resultado gafas en la capital mudéjar. Un partido igualado con dos equipos muy lastrados porque apenas generaron ocasiones de gol. Poco protagonismo en ambas áreas aunque los dos conjuntos dispusieron de alguna clara ocasión para haber poder decantado la balanza a su favor. Tanto Teruel como la Unión tuvieron dos llegadas de claro peligro cada uno en su haber, pero todas estas acciones, precedidas de errores del rival con balón que se tradujeron en pérdidas en zonas cercanas al área, no acabaron en la recompensa del gol.

Teruel: Herrer, Vivas (Llorens, 41), Pescador, Salesa (Beltrán, 63), Jiménez, Soriano. Lafuente, Herrero, López (Calvo, 46), Soriano (Víctor, 51) y Saiz.

La Unión: De Cea, Tapias, Jorge Gracia, Serrano (Arce, 72), Galán, Lasarte (Belsue, 61), Cerrato (Blanco, 68), Bueno, Traba, Lorente y Rodríguez (Casado, 56).

Árbitro: Soriano Domingo. Amonestó a los locales Llorens y Pérez, además de al visitante Tapias.