Un ordenado IPC supera al Ejea por la mínima

El IPC deja los puntos en casa gracias a su buen hacer defensivo. Comenzó más activo el cuadro ejeano, que intentaba mandar en la medular. Los hombres de Carlos Aguerri se agarraban al clínic futbolístico de Sergio García, que dominaba el partido a su antojo. Sin embargo, los locales no pasaban apuros, pues se encontraban muy cómodos esperando su oportunidad de salir a la contra con peligro. Así llegó el primer tanto, obra de Sanagustín, que aprovechó un balón a la espalda de los centrales para superar a Sanjuán en el mano a mano. El Ejea no encontraba resquicios en el entramado defensivo y comenzaba a abusar del juego directo, una situación que no disgustaba para nada a los locales, que ganaban todos los duelos directos. Así, con el partido todavía por decidir se iban a marchar ambos equipos a vestuarios.

El IPC demostró su solidez defensiva

La reanudación no cambió el guion del partido, pese a los cambios tácticos del conjunto visitante. Los oscenses avanzaban su posición con el paso del partido, pero el empuje ejeano volvía a meter atrás al cuadro colegial. Pudo empatar Marcellán en una jugada de estrategia, pero el remate se marchó desviado por escasos centímetros. El Ejea lo intentó a la desesperada, pero los locales, comandados por un sensacional Diallo, no pasaron apuros en los instantes finales. Tres puntos de oro que se quedan en Huesca y que permiten a IPC sumar su primera victoria de la temporada.

Ficha técnica:

IPC: Sorinas, Bautista, Margalejo, Benedet, Correa, Diallo, El Hamdi, Escario, Villatoro (Galeano, 87), Sanagustín (Vargas, 67) y Sekou (Borisov, 54).

Ejea: Sanjuán, Valiente, Bericat, García, Florián (Azuara, 65), Cortias, Marcellán, Emmanuel (Iker, 65), Izan, Collins (Villagrasa, 79) y Néstor (Giménez, 79).

Gol: 1-0, min. 34: Sanagustín.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a los locales Sekou y Diallo; y a los visitantes Florián y Cortias.

