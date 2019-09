Un tempranero gol de Dieste da los tres puntos al Actur Pablo Iglesias

El Actur Pablo Iglesias venció con sufrimiento al Zaragoza 2014 gracias a un tempranero tanto de Alberto Diest. El Zaragoza 2014 fue de menos a más e hizo sufrir al cuadro local en la recta final de partido

Durante los primeros minutos, el Actur Pablo Iglesias se mostró muy cómodo, llevando el peso del partido y no dio opción a un Zaragoza 2014 muy superado en esta primera fase de partido. Alberto Diest marcó el único gol del partido en el minuto 7, gracias a una jugada trenzada entre los jugadores de ataque. Tras el gol, el cuadro arlequinado no bajó el ritmo y acumuló varias ocasiones en el primer cuarto de hora de juego. Herrejón tuvo una ocasión para ampliar distancias, pero su remate se fue desviado. Olles dispuso de otra muy clara, aunque fue demasiado lento al definir. El cuadro rojiblanco se vio forzado a realizar un cambio en la primer mitad que trastocó los planes de Alfredo Alba. Con el paso de los minutos, el Actur perdió el sitio en el campo, dando más espacios, aunque no perdió la posesión de balón.

El Actur perdió el control del partido tras el descanso

En la segunda mitad, el partido cambió. El Zaragoza 2014 subió el nivel y el dominio del Actur fue en decadencia con el paso de los minutos. El cuadro de Javier Tarongi dispuso de numerosas ocasiones a balón parado para haber igualado el partido. Piñero tuvo en sus botas el gol de la sentencia del Actur, pero el guardameta local detuvo el disparo. En los últimos minutos la tensión aumentaba porque, pese a que ninguno de los equipos generaba peligro, el partido siguió abierto hasta el pitido final.

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Martín, Maqueda, Urquiz, Puigdevall (Vicien, 73), Diest (Frías, 23), Herrejón (Burgui, 61), Piñero, Salas, Avellana (Guillén, 59), Olles y Sebbar.

Zaragoza 2014- Oliver: Sabour, Caraguay, Rodríguez, Camacho, Barros (So, 48), García (López, 85), El Harifi, González (Sánchez, 65), Rodríguez (Hernández, 30), Cortés y Rodrigo.

Goles: 1-0, min 7. Diest

Árbitro: Ruíz Sumelzo. Amoestó a los locales Herrejón, Urquiz y Piñero y a los visitantes García, Cortés, Abellán y El Harifi.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición